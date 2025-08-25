Sieg gegen Töging: Forstinning bleibt weiterhin ungeschlagen

Der sechste Sieg im sechsten Spiel: Der VfB Forstinning setzt seine Siegesserie mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Töging fort.

Forstinning – Weiterhin nicht aufzuhalten ist der VfB Forstinning: Auch beim FC Töging verteidigte der Bezirksligist seine makellose Saisonbilanz mit dem sechsten Saisonsieg aus sechs Partien. Ebenso bemerkenswert: Beim 2:0-Erfolg blieb der VfB bereits zum fünften Mal ohne Gegentreffer.

Nach dem Fußballfest gegen den TSV Dorfen musste sich Forstinning also beim ambitioniert verstärkten, aber nur mittelprächtig in die Saison gestarteten FC Töging beweisen. Und auch im Altöttinger Landkreis hatte die Mannschaft von Trainer Gery Lösch nur eine brenzlige Situation zu überstehen, als auf Seiten der Heimelf Karlo Jolic mit einem Vertikalpass freigespielt wurde. Doch Tögings Neuzugang vom SBC Traunstein scheiterte am stark reagierenden VfB-Schlussmann Michael Heidfeld.