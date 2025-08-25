Sieg gegen Töging: Forstinning bleibt weiterhin ungeschlagen

Der sechste Sieg im sechsten Spiel: Der VfB Forstinning setzt seine Siegesserie mit einem 2:0-Erfolg gegen den FC Töging fort.
Forstinning – Weiterhin nicht aufzuhalten ist der VfB Forstinning: Auch beim FC Töging verteidigte der Bezirksligist seine makellose Saisonbilanz mit dem sechsten Saisonsieg aus sechs Partien. Ebenso bemerkenswert: Beim 2:0-Erfolg blieb der VfB bereits zum fünften Mal ohne Gegentreffer.
Nach dem Fußballfest gegen den TSV Dorfen musste sich Forstinning also beim ambitioniert verstärkten, aber nur mittelprächtig in die Saison gestarteten FC Töging beweisen. Und auch im Altöttinger Landkreis hatte die Mannschaft von Trainer Gery Lösch nur eine brenzlige Situation zu überstehen, als auf Seiten der Heimelf Karlo Jolic mit einem Vertikalpass freigespielt wurde. Doch Tögings Neuzugang vom SBC Traunstein scheiterte am stark reagierenden VfB-Schlussmann Michael Heidfeld.
Forstinning stellte sich ansonsten gut auf das defensiv geprägte, meist mit langen Bällen operierende 5-4-1 der Hausherren ein, kam aber offensiv im ersten Durchgang auch noch nicht richtig zum Zug. Beiden Teams fehlte vielleicht auch nach der englischen Woche etwas die körperliche Frische, Forstinning konnte nicht ganz an das Tempo aus dem Dorfen-Spiel anknüpfen.
Im zweiten Durchgang setzte sich die reifere Spielanlage der Gäste aber doch durch. Nach einem Chipball des ehemaligen Tögingers Ajlan Arifovic überlief Mike Opara noch zwei Gegenspieler und legte für den Torschützen Dzemo Sefidanoski auf (66.). Und Matija Milic traf zum letztlich ungefährdeten 0:2, wiederum nach Vorarbeit von Opara (86.), dessen eigener Torlauf nun endete. „Unterm Strich ein hochverdienter Erfolg“, fasste Abteilungsleiter Thomas Herndl den Auswärtserfolg zusammen.