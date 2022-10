Sieg gegen SV Bad Bentheim 2

Gegen einen formstarken Gegner aus Bentheim (4 Siege aus den vorherigen 5 Spielen) gelang uns ein verdienter 2:0 Heimsieg.

Im Vergleich zur Vorwoche wurde die Startelf sowohl personell als auch taktisch umgestellt. Es galt die Offensive um Deters, Temme und Frensch auszuschalten. Wir wählten dabei einen defensiveren Ansatz, damit die Bentheimer nicht in den gewohnten Spielfluss kommen konnten. Dies gelang uns über 90 Minuten sehr gut, wenngleich wir uns in der ersten Hälfte noch nicht für eine gute Leistung belohnen konnten.

Erste Nadelstiche über unsere flinke Offensive um Höntsch und Podszus führten noch nicht zum ersehnten Torerfolg. Insbesondere der stramme Rechtsschuss von Höntsch fand leider nur den Weg an den Innenpfosten. Bentheim versuchte es oft mit Schnittstellenpässen auf den schnellen Temme, welcher jedoch von Brookmann immer am Torabschluss gehindert werden konnte. So ging es für beide Mannschaften mit einem 0:0 in die Kabine.