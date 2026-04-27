Sieg gegen Schwabing: Hallbergmoos schreibt Vereinsgeschichte

Hallbergmoos siegte gegen Schwabin. – Foto: Stefan Schmiedel

Hallbergmoos stellte die Weichen schon in der vierten Minute auf Sieg: Da kam eine Flanke von Daniel Müller bis zu Arian Kurmehaj durch, der normalerweise selbst immer als Vorbereiter fungiert. Weil bei dessen Abschluss der Torwart der Gäste nicht die beste Figur machte, stand es 1:0. Ein Treffer, der nach den mageren Wochen und dem Abschied aus dem Aufstiegsrennen durchaus guttat.

Spätestens, wenn das Wetter sommerlicher wird, beginnt in den Fußballligen die heiße Saisonphase. Aber dann gibt es auch diese Spiele wie das vom VfB Hallbergmoos gegen den FC Schwabing – mit zwei Vereinen, für die es um rein gar nichts mehr geht. In einem weitestgehend langweiligen Landesliga-Match gewannen die Gastgeber mit 2:0 (1:0). Immerhin polierten sie damit nach einer schwachen Phase – nur zwei Siege in den vergangenen acht Spielen – die eigene Bilanz etwas auf.

Die frühe Führung war allerdings nicht die Basis für ein Fußballfest des VfB. Danach passierte auf dem Platz nämlich wenig bis gar nichts. Am Ende brachten die Hausherren einen unspektakulären Sieg nach Hause, und Trainer Andreas Giglberger stellte zufrieden fest, dass man wieder einmal zu Null gespielt habe. Das ging einher mit dem Comeback von Kapitän Christoph Mömkes, der rund zwei Monate lang verletzt gefehlt hatte.

Der VfB hatte über die 90 Minuten nicht viele Torszenen, machte am Ende aber aus ganz wenig ganz viel. Das lag auch an den Fehlern des Gegners, der beim 2:0 in der 77. Minute im eigenen Strafraum den Ball hätte klären können. Aber die Schwabinger legten das Leder wieder Arian Kurmehaj auf. Und so freute sich der einst aus Deisenhofen gekommene Offensivspieler über seinen ersten Doppelpack im Hallbergmooser Trikot. Die Saisontore sechs und sieben waren für den mannschaftsdienlichen Spieler die Saison-Scorerpunkte 20 und 21.

Ganz nebenbei schrieb der VfB noch ein bisschen Geschichte. Denn mit den nun geschossenen 76 Saisontoren hat man den eigenen Landesliga-Bestwert (74) getoppt. Etwas Glück gehörte natürlich auch dazu, das 2:0 nach einem Schwabinger Pfostenschuss und einem Ball, der auf der Torlinie liegen blieb, ins Ziel zu bringen.