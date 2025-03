Sieg gegen Schechen: Schwaig vergrößert Abstand auf Abstiegszone

Schwaig begann die Partie schwungvoll und setzte die Gäste sofort unter Druck. In der 12. Minute verfehlte Mia Hechenberger nach einer Ecke von Sophia Buchhauser das Tor nur knapp. Fünf Minuten später spielte Buchhauser die Kugel perfekt in den Laufweg von Lola Ascher, die aber aus zwölf Metern an der glänzend reagierenden Torfrau Antonia Gerauer scheiterte. Auch die dritte Chance bereitete Buchhauser geschickt vor, aber ihre schöne Flanke verpassten die Schwaiger Sturmspitzen nur knapp.

Doch in der 26. Minute war es so weit. Raphaela Glück spielte in der Mitte den Ball in die Gasse, wo Katha Blank die Kugel aus 14 Metern zum 1:0 unter die Querlatte hämmerte. Die Gastgeberinnen ließen nicht nach und drängten auf den zweiten Treffer. Die bärenstarke Marie Jell spielte kurz vor der Pause die im richtigen Moment gestartete Lola Ascher frei, und Schwaigs Nummer 9 ließ sich diese Chance nicht entgehen und schob aus zehn Metern zum 2:0-Pausenstand ein.

Nach dem Wechsel versuchten die Gäste noch einmal zurückzukommen, doch Schwaig ließ nichts mehr anbrennen. Insgesamt zeigten die Gastgeberinnen ein gutes Spiel mit vielen schönen Kombinationen. Ein besonderes Lob hatte sich an diesem Tage Marie Jell verdient, sie gewann fast alle Zweikämpfe und ordnete das Spiel souverän.