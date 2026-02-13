Sieg gegen Schafhausen: Zeh startet bei Beeck erfolgreich An seinem zweiten Tag nach seiner Rückkehr zum FC Wegberg-Beeck stand für Beecks neuen und doch alten Trainer Mark Zeh gleich das erste Testspiel an. Erst einmal hat Zeh bis zum Saisonende übernommen. von Mario Emonds · Heute, 08:40 Uhr · 0 Leser

Beeck setzt sich durch. – Foto: Michael Schnieders

Ziemlich genau zwei Jahre war Mark Zeh nicht Trainer des FC Wegberg-Beeck. Im Februar 2024 nach einer unglücklich und sehr spät zustande gekommenen 0:2-Heimniederlage gegen den damaligen Regionalliga-Tabellenführer 1. FC Bocholt, hatte Beecks Boss Werner Tellers den heute 42-Jährigen entlassen, um im Abstiegskampf noch einmal einen Impuls zu setzen. Der verpuffte aber vollends, die Kleeblätter stiegen am Saisonende sang- und klanglos zum vierten Mal aus der Regionalliga ab.

Mi., 11.02.2026, 19:30 Uhr FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck Union Schafhausen Schafhausen 3 0 Abpfiff Trotz der Entlassung pflegten Tellers und Zeh seitdem weiterhin einen sehr freundschaftlichen Umgang, telefonierten regelmäßig miteinander. Seine Demission hatte Zeh schnell verdaut: „So ist nun mal das Geschäft, damit konnte ich leben. Zumal Werner mir das auch offen ins Gesicht gesagt hat.“

Folglich musste er auch nicht lange überlegen, als nun Tellers bei ihm anrief, um ihn zu fragen, ob er bereit wäre, für den geschassten Trainer Albert Deuker bis zum Saisonende wieder Trainer in Beeck zu werden. „Aus Verbundenheit zu Werner und dem Verein habe ich sofort ja gesagt“, bekräftigt Zeh, der zuvor knapp drei Jahre in Beeck als Coach der Ersten Mannschaft gearbeitet hatte – so lange wie kein anderer nach der langen Ära Friedel Henßen.



Eine andere Mannschaft hatte Zeh, der in Mönchengladbach wohnt, in der Zwischenzeit nicht übernommen, war also seit Februar 2024 kein Trainer mehr. „Ich hatte genügend Angebote, habe aber alle ausgeschlagen. Ich wollte einfach mal eine längere Auszeit nehmen, zumal ich beruflich viel zu tun hatte.“

Nun sei sein Akku aber wieder vollständig aufgeladen. „Wenn ich etwas mache, dann nur zu 100 Prozent – dann möchte ich auch maximalen Erfolg.“ Bei der ersten Trainingseinheit habe er zum einen zwar feststellen dürfen, dass da „schon richtig Zug drin war, die Jungs wirklich wollen“. Zum anderen sei aber auch eine gewisse Verunsicherung spürbar gewesen. „Das Selbstvertrauen möchte ich den Jungs jetzt zurückgeben – mit einfachem Fußball zurück in die Erfolgsspur.“ Test gegen Dirk Ruhrig