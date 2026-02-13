Sieg gegen Schafhausen: Zeh startet bei Beeck erfolgreich

Ziemlich genau zwei Jahre war Mark Zeh nicht Trainer des FC Wegberg-Beeck. Im Februar 2024 nach einer unglücklich und sehr spät zustande gekommenen 0:2-Heimniederlage gegen den damaligen Regionalliga-Tabellenführer 1. FC Bocholt, hatte Beecks Boss Werner Tellers den heute 42-Jährigen entlassen, um im Abstiegskampf noch einmal einen Impuls zu setzen. Der verpuffte aber vollends, die Kleeblätter stiegen am Saisonende sang- und klanglos zum vierten Mal aus der Regionalliga ab.
Folglich musste er auch nicht lange überlegen, als nun Tellers bei ihm anrief, um ihn zu fragen, ob er bereit wäre, für den geschassten Trainer Albert Deuker bis zum Saisonende wieder Trainer in Beeck zu werden. „Aus Verbundenheit zu Werner und dem Verein habe ich sofort ja gesagt“, bekräftigt Zeh, der zuvor knapp drei Jahre in Beeck als Coach der Ersten Mannschaft gearbeitet hatte – so lange wie kein anderer nach der langen Ära Friedel Henßen.
Eine andere Mannschaft hatte Zeh, der in Mönchengladbach wohnt, in der Zwischenzeit nicht übernommen, war also seit Februar 2024 kein Trainer mehr. „Ich hatte genügend Angebote, habe aber alle ausgeschlagen. Ich wollte einfach mal eine längere Auszeit nehmen, zumal ich beruflich viel zu tun hatte.“
Nun sei sein Akku aber wieder vollständig aufgeladen. „Wenn ich etwas mache, dann nur zu 100 Prozent – dann möchte ich auch maximalen Erfolg.“ Bei der ersten Trainingseinheit habe er zum einen zwar feststellen dürfen, dass da „schon richtig Zug drin war, die Jungs wirklich wollen“. Zum anderen sei aber auch eine gewisse Verunsicherung spürbar gewesen. „Das Selbstvertrauen möchte ich den Jungs jetzt zurückgeben – mit einfachem Fußball zurück in die Erfolgsspur.“
Ihm sei natürlich bewusst, dass er das Rad nicht neu erfinden kann. „Werte, für die ich aber stehe, sind Fußball mit Emotionen, Mut, Spielfreude, Wille, Kampf und Herz – und die möchte ich nun auch wieder auf die Mannschaft übertragen.“
Das erste Testspiel folgte direkt an seinem zweiten Arbeitstag. Nach durchwachsener erster Halbzeit schlug der FC dank einer deutlichen Leistungssteigerung den Landesligisten Union Schafhausen durch Tore von David Arize (49. Minute), Niklas Koppitz (71.) und Marc Brasnic (89.) noch mit 3:0. „Am Ende hätten wir noch höher gewinnen können“, meinte Zeh.
Der Abschlusstest gegen einen weiteren Landesligisten folgt am Samstag ab 14 Uhr in Beeck. Dann kommt der SV Breinig, den Beecks langjähriger Co-Trainer Dirk Ruhrig coacht.