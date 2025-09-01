Sieg gegen Reserven des FC Thalwil

Wie so oft in engen Partien musste ein Standard die Partie eröffnen: Ein Eckball von Döttling wurde von den Gästen unzureichend geklärt, und Kapitän Tustonja drosch den Ball kompromisslos zur Führung ins Netz. Ab diesem Moment übernahm das Heimteam das Kommando, liess Ball und Gegner geschickt laufen und lauerte geduldig auf die nächste Gelegenheit.

In der Mitte der ersten Hälfte setzte sich Aegerter sehenswert auf der rechten Seite durch und flankte butterweich in die Mitte, wo Goalgetter Döttling nur noch vollenden musste – 2:0. Kurz vor der Pause bediente Premananthan mustergültig Stähli, der eiskalt blieb und zur komfortablen 3:0-Halbzeitführung einschob.

Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Gastgeber zunächst den Ton an. Suter verwertete eine Vorlage von Döttling zum 4:0 und schien damit für die Vorentscheidung gesorgt zu haben. Doch in der Folge liess die Konzentration nach: Unnötige Diskussionen und Nachlässigkeiten führten zum 4:1 nach einem schwach verteidigten Freistoss. Die Gäste witterten ihre Chance und verkürzten wenig später mit einem traumhaften direkt verwandelten Freistoss gar auf 4:2.

Erst danach stabilisierte sich die Defensive wieder und brachte den Vorsprung sicher über die Zeit.



Nach zwei Runden steht das Fanionteam somit mit einem Sieg und einer Niederlage da und will nächste Woche bei den spielstarken Reserven des FC Freienbach nachlegen.



​​​​​​​Die Mannschaft bedankt sich bei allen Zuschauern für die tatkräftige Unterstützung und hofft auch nächste Woche in Freienbach auf zahlreiches Erscheinen.



Herzlichen Dank an unseren Matchallsponsoren, Finetra AG und Architekturfabrik GmbH