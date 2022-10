Sieg gegen Pondorf bringt Tabellenplatz zwei

Einen ungefährdeten Heimsieg konnte der SV Haibach am heutigen Sonntag gegen den Mitaufsteiger SpVgg Pondorf verbuchen. Haibach war die gesamte Spielzeit über das klar dominierende Team und so ging das Endergebnis mit 5:1 auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. Bereits in der dritten Minute gab es den ersten Dämpfer für den Gast aus Pondorf – nach einem Querpass von Stephan Mühlbauer hatte Alex Fuchs keine Mühe, den Ball zur 1:0 Führung in die Maschen zu schieben. Einen sehenswerten Treffer bekamen die zahlreichen Zuschauer in der 17. Minute zu bestaunen. Nach einer schönen Ballstafette mit Hacke und Kopf durch Stefan und Tom Mühlbauer war wieder Alex der „Fuchs“ zur Stelle und hob aus ca. 18 Metern den Ball gekonnt über den Gäste-Torwart zum 2:0 ins Tor. In der 28. Minute krönte Alex Fuchs seine bestechende Leistung am heutigen Tag mit einem lupenreinen Hattrick indem er aus halblinker Position einen Freistoß zum 3:0 Halbzeitstand verwandeln konnte.