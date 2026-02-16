Sieg gegen Lupo Martini! Dank an das Schiedsrichterwesen Ausrufezeichen gegen Oberligisten von NK · Heute, 19:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: Ian Messerschmidt

Germania Bleckenstedt hat sein Testspiel gegen den Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg erfolgreich gestaltet. Sportlich zeigte sich die Mannschaft engagiert und strukturiert, doch für den Verein stand nach dem Abpfiff vor allem ein anderer Aspekt im Vordergrund.

Gegen den klassenhöheren Gegner präsentierte sich Bleckenstedt mit Tempo, Mut und klarer Struktur. Defensiv arbeitete das Team konzentriert, nach vorne wurden immer wieder gezielte Nadelstiche gesetzt. Dabei wurde sichtbar, dass die Arbeit der vergangenen Wochen Wirkung zeigt. Dennoch betonte der Verein, dass das Ergebnis an diesem Tag zweitrangig sei. Denn die Durchführung der Partie war organisatorisch alles andere als selbstverständlich. Nach der frühzeitigen Absage des Ligaspiels durch den SV Wilhelmshaven musste kurzfristig umgeplant werden. Insbesondere im Hinblick auf die Schiedsrichter-Ansetzung. Trotz intensiver Bemühungen konnte kein zusätzlicher Unparteiischer organisiert werden.

Ein ausdrücklicher Dank gilt daher dem Schiedsrichteransetzer vom Nordharz, der sich mit großem Einsatz um eine Lösung bemühte. Ebenso würdigte der Verein Reinhold Bauer, der an einem Sonntag gleich zwei Spiele hintereinander leitete und das intensive Testspiel alleine souverän führte. Mit ruhiger Linie, klaren Entscheidungen und einer starken eigenen Leistung trug er maßgeblich zum reibungslosen Ablauf bei. Für Germania Bleckenstedt war daher klar: Ohne Schiedsrichter läuft nichts. Ein bewusster Dank für diesen Einsatz durfte nicht fehlen.