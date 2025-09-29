Sieg gegen Kißlegg 2

SGM Beuren / Rohrdorf II – SG Kißlegg II 3:1
Auf dem windigen Außenplatz in Beuren empfing die SGM Beuren / Rohrdorf II die zweite Mannschaft der SG Kißlegg. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Kreisliga-B-Spiel, in dem die Gastgeber mehr Spielanteile hatten, während Kißlegg auf Konter lauerte.
In der 40. Minute brachte Ali die Heimelf in Führung – und wie! Mit einem sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck ließ er dem gegnerischen Keeper keine Chance. Ein echtes Traumtor zum 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel erhöhte Beuren/Rohrdorf den Druck weiter. In der 62. Minute zeigte Tiger seine ganze Cleverness: Seine eigentlich als Flanke gedachte Hereingabe rutschte dank seines taktischen Gespürs und der schwierigen Windbedingungen am langen Pfosten ins Tor – 2:0.
Doch Kißlegg gab sich nicht geschlagen: Nur drei Minuten später gelang T. Rössig der Anschlusstreffer zum 2:1 (65.). Das Spiel war nun wieder offen, beide Teams kämpften um jeden Ball.
Die Entscheidung fiel in der 82. Minute: Lelleck stieg nach einer Tiger-Hereingabe am höchsten und köpfte den Ball elegant ins Netz – 3:1. Damit war das Spiel entschieden.
Bericht von Luki Schmid, SGM Beuren/Rohrdorf