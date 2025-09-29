Sieg gegen Kißlegg 2

Auf dem windigen Außenplatz in Beuren empfing die SGM Beuren / Rohrdorf II die zweite Mannschaft der SG Kißlegg. Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Kreisliga-B-Spiel, in dem die Gastgeber mehr Spielanteile hatten, während Kißlegg auf Konter lauerte.

In der 40. Minute brachte Ali die Heimelf in Führung – und wie! Mit einem sehenswerten Freistoß ins Kreuzeck ließ er dem gegnerischen Keeper keine Chance. Ein echtes Traumtor zum 1:0. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.