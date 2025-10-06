Sieg gegen kämpferische Gegner aus München-Ost

Nach der bitteren Niederlage letzte Woche wollten wir diese Woche die 3 Punkte holen. Wir kommen sehr gut ins Spiel und kombinieren uns durch gute Aktionen nach vorne, welche für den Torerfolg jedoch zu ungenau sind. Auch die Gäste haben eine Drangphase, die entweder durch unsere Abwehr oder unsere Torhüterin gestoppt wird. Kurz vor der Pause können wir nach einer Ecke durch Kathi in Führung gehen. Auch in Halbzeit 2 starten wir gut und zeigen immer wieder schön herausgespielte Spielzüge. Durch Emma und einen sehenswerten Treffer können wir auf 2:0 erhöhen. Kurz vor Schluss bekommen die Gäste einen Freistoß in guter Position, den sie verwandeln können. Mit Kampf und Leidenschaft beenden wir das Spiel und holen uns die nächsten 3 Punkte. So kann’s weiter gehen!

Neben den 3 Punkten können wir auch Miri’s Comeback feiern. Wir freuen uns, dass du wieder auf dem Platz stehst🔥