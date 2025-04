Sieg gegen Hinwil

Die Partie startete verhalten und der Gastgeber überliess dem FC Hinwil das Zepter. Die Gäste wussten damit nicht viel anzufangen und wurden lediglich gefährlich wenn sie ihren schnellen linken Flügel anspielten. Eine solche Aktion führte zur ersten Torchance. Kalt hielt zunächst die scharf getretene Flanke, den offenen Nachschuss aus 14 Metern brachten die Hinwiler aber nicht über die Linie. Auf der anderen Seite verpasste I. Ceesay nach Traumflanke von Meier per Kopf den Führungstreffer. In dieser Aktion verletzte sich der Hinwiler Torhüter und musste dem Ersatzkeeper Platz machen.

In der 35 Minute kam der FCP zu einem Freistoss in aussichtsreicher Position. Sillito - mit wenig Stil aber brachialer Gewalt - schoss das Leder dem Torhüter zwischen den Händen durch. 1:0 für das Heimteam, das in dieser Phase wenig anbrennen liess. Mit diesem Resultat ging es in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit war eine Kopie der Ersten. Hinwil versuchte es mit langen Bällen, welche mit Unterstützung des Windes, teils gefährlich wurden. Der FCP versuchte es etwas gepflegter und kam einige Male gefährlich vor das Tor. Die grösste Gästechance entstand nach einem Ball in die Tiefe. Der Schuss landete am Pfosten und prallte in die Mitte ab, wo die Pfäffiker Hintermannschaft im Verbund klären konnte.