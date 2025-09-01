Sieg gegen Großschwabhausen - Oberweimar gewinnt 5:2

In einem ereignisreichen Spiel setzten sich unsere VfB Herren am Ende verdient mit 5:2 gegen das starke Team aus Großschwabhausen durch. In der 13. Minute eröffnete Damien Menzel mit tollem Pressing mit anschließender Balleroberung den Torreigen - ein satter Abschluss aus kurzem Eck - 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte Carstens nach schöner Seitenverlagerung von Sebastian Jauß auf 2:0. In der 28. Minute folgte das 3:0 durch Richard Herzig, nach Ecke Hoffmann und Vorlage Ludwig Herzog. Und kurz vor dem Pausentee setzte sich Carstens super durch, legte quer auf Köditz, der das 4:0 besorgte. In der zweiten Halbzeit wichen bei beiden Teams die Kräfte und das Spiel plätscherte dahin. Der VfB hätte noch ein, zwei Tore schießen müssen, ehe Damien Menzel sein starkes Spiel mit dem zweiten Tor krönte - 75.Minute (Vorlage Carstens). Danach wurden die Gäste noch zwei Mal eingeladen und letztlich ging das Spiel nur 5:2 aus. Die vorherige Dominanz wurde in der Spielphase etwas hergeschenkt. Am Ende trotzdem ein super Ergebnis und besonders in der ersten Halbzeit eine starke Leistung