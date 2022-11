Sieg gegen FC Wald 2

Die 1. Mannschaft des FC Russikon konnte im letzten Heimspiel des Jahres 2022 ihr Spiel gegen den FC Wald 2 mit 1:0 gewinnen. Das Skore hätte aber einiges höher ausfallen können, ja sogar müssen.

Die Hausherren kamen gut in die Partie und dominierten die erste Viertelstunde nach Belieben. Sie konnten sich auch einige, gute Chancen herausspielen, welche eigentlich zum Führungstreffer hätten führen müssen. Jedoch scheiterte der FC Russikon wie so oft am eigenen Unvermögen, denn die Bälle wurden im gegnerischen Strafraum jeweils angenommen, wodurch ein Verteidiger des FC Wald nachrücken und den Ball abblocken konnte. Danach passten sich die Russiker dem Niveau der Gäste an: Die Bälle wurden oft lang geschlagen, es wurde sich kaum mehr bewegt, es entstanden keine Räume, die Kreativität ging flöten. Nach dem Seitenwechsel war der FC Russikon gewillt, erneut so zu starten, wie er die Partie begann. Nach einem Eckball von Rocco Monosi war es Levin Ernst, welcher reüssierte und das Spielgerät per Kopfball im Tor versenken konnte – 1:0 (56). In der Folge behielten die Gastgeber das Zepter in der Hand und erspielten sich weitere Chancen, welche aber erneut nicht genutzt werden konnten. Der FC Wald vermochte sich kaum Möglichkeiten zu erarbeiten, Keeper Manuel Wagner war während des ganzen Spiels fast beschäftigungslos. Wenn einmal ein Schuss aufs Tor kam, war er da und hielt zuverlässig. Im letzten Drittel der Partie hätte der FC Russikon den zweiten Treffer erzielen müssen, jedoch war es dasselbe wie in der ersten Halbzeit: Die Schüsse gingen entweder neben den Kasten oder wurden durch gegnerische Spieler oder den Torhüter abgeblockt. So blieb die Partie bis zum Schluss unnötig spannend und jedes Mal, wenn der FC Wald auf das Tor des FC Russikon zulief, musste man zumindest im Ansatz Bedenken haben, ob der Angriff erfolgreich abgeschlossen werden könnte. Aber wie bereits erwähnt waren die Gäste einfach zur harmlos, um tatsächlich Gefahr ausstrahlen zu können.