Sieg gegen die SGM Mehrstetten/Auingen

Die Sportfreunde Donnstetten empfingen die SGM Mehrstetten/Auingen. Nach dem Remis vergangene Woche war klar, heute sollten drei Punkte her. Von Beginn an präsentierten wir uns dominant und druckvoll. Früh hatte Phillip Schöll eine gute Kopfballchan, ehe Sascha Seiler nach Doppelpass mit Jannik Bächle das 1:0 erzielte. Kurz darauf verpassten wir die Möglichkeit zu erhöhen, was die Gäste mit einem Sonntagsschuss aus 40 Metern zum 1:1 bestraften. Doch Jonas Wack brachte einen perfekten Freistoß in den Fünfer, den Philipp Schöll zum 2:1 verwertete. Wobei man sagen kann, dass es zur Pause hätte durchaus höher ausfallen können.

In Halbzeit zwei blieb das Spiel klar in unserer Hand. Der Gegner ließ mehr und mehr nach, wir kontrollierten die Partie, Marlon machte aus dem Getümmel heraus das entscheidende 3:1. Kurz vor Schluss gab es noch eine unnötige Rote Karte unserer Seite nach Provokationen der Auswärtsfahrer, am Ergebnis änderte dies aber nichts.

Außerdem musste der Krankenwagen wieder den Weg auf den Sportplatz antreten. An dieser Stelle wünscht der SFD dem betroffenen Spieler alles Gute.