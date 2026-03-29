Sieg gegen den Tabellenzweiten

Mit einem hart erkämpften, aber alles in allem verdienten 4:2-Heimsieg hat die SG Gerzen/Aham ein Lebenszeichen gesendet. Dabei endeten gleich zwei Serien auf einmal: Die Gastgeber feierten ihren ersten Sieg seit September 2025, während die bis dato ungeschlagene SG Eggenfelden II/Huldsessen erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz ging.

Die Hausherren erwischten den besseren Start und belohnten sich in der 16. Minute mit dem 1:0. Nach sauberem Zuspiel von Manfred Eckart tauchte Christian Högl halblinks im Strafraum auf und vollendete souverän. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur eine Minute später verwandelte Orhan Berisha einen Foulelfmeter zum 1:1 (17.). Doch Gerzen/Aham blieb mutig und setzte nach. Nach einem weiten Ball von Eckart verschätzte sich der gegnerische Verteidiger, sodass Andreas Krautner frei vor dem Keeper auftauchte und in der 26. Minute zum 2:1 einschob. Nach Wiederanpfiff kippte das Spiel zunehmend in Richtung der Gäste. Die SG Gerzen/Aham fand kaum noch in die Zweikämpfe und leistete sich in der 53. Minute einen folgenschweren Abwehrfehler, den Hannes Biedermann zum 2:2-Ausgleich nutzte. In dieser Phase kam man nur noch selten zu eigenen Entlastungsaktionen. Mitten in die Druckphase Eggenfeldens hinein fiel jedoch aus heiterem Himmel die erneute Führung für die SG. Nach einem langen Ball ging Manfred Eckart im Strafraum zu Boden – der Schiedsrichter entschied auf Foulelfmeter. Andreas Krautner übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 3:2 (71.). Dieser Treffer gab Gerzen/Aham neuen Schwung. In den Schlussminuten warfen die Gäste noch einmal alles nach vorne, doch die Heimelf verteidigte nun griffiger und setzte selbst wieder Akzente. Kurz vor Spielende sorgte Andre Rossek für die Entscheidung: Eine präzise Flanke von Florian Högl verwertete er per technisch anspruchsvoller Direktabnahme sehenswert im Winkel – 4:2 (89.).