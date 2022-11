Sieg gegen den Tabellendritten

Am Volktrauertag waren die „Woogletsche“ zu Gast auf dem Viktorianischen Grün. Zu Beginn legte der Tabellendritte aus Rheinstetten ordentlich los und erarbeitete sich u.a. Standardsituationen in Form von Freistößen, wobei einer am rotweißen Pfosten abprallte und ein zweiter zur Vorlage für einen Torversuch wurde, den man aber auf der Linie rauslöffeln konnte. Nach diesen Pulsbeschleunigern wurde dann auch mal die Viktoria auffälliger. Ein erster Schussversuch von Tobias Friedel ging noch übers Tor. In der 39. Minute führte dann eine zweifache Eckballabfolge durch Lucas Merk zum Torerfolg für die „Kreizköpf“ in Form eines Kopfballtreffers von Dominik Meinzer. Alles in allem waren die Gäste nach Hälfte 1 immer wieder gefährlich durch Standards, wobei die alte Dame mehr vom Spiel hatte.