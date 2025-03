Sieg gegen den Spitzenreiter

Am Freitag stand für den SV Eltern das erste „Heimspiel“ 2025 an. Auf dem Kunstrasen in Haselünne empfing man den Tabellenführer BW Lorup. Leider musste das Trainergespann Forsting/Peiffer einige Ausfälle kompensieren. So standen mit Kai Telkmann, Simon Feldhaus, Julian Egbers, und Fynn Thünemann gleich vier Stammkräfte nicht zur Verfügung. Umso erfreulicher war die Rückkehr von Michel Rolfers nach mehrwöchiger Verletzungspause.

Und unsere Jungs legten gleich gut los. Viel Spielkontrolle und starkes Pressing in den ersten Minuten. Und in der 6. Spielminute dann auch bereits mit der Führung. Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld landet beim startenden Peiffer. Der hat einfach die Ruhe weg und legt auf den wartenden Flo Went ab. Flo tanzt noch kurz seinen Gegenspieler aus und schließt dann aus halblinker Position von der Strafraumkante etwa unten links ab. Der Keeper ist noch mit den Fingerspitzen dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. In der Folge verflacht das Spiel dann etwas. Lorup ungewöhnlich passiv und mit dem Fokus eher in der Verteidigung, während der SV Eltern den Ball gut laufen lässt, ohne aber zwingende Chancen herauszuspielen. Bezeichnend, dass Lorup in der 30. Spielminute zum ersten wirklichen Torabschluss kommt. Über rechts kann der Stürmer in den Strafraum eindringen und schlenzt den Ball Richtung langes Eck. Doch Melvin ist auf dem Post und kann den Schuss mit den Fingerspitzen um den Pfosten drehen. Auch die nachfolgenden Ecke faustet er dann kompromisslos raus. Starke Aktion unseres Schnappers! Kurz vor der Pause dann nochmal Eltern. Auf der rechten Außenbahn kommt Michael Peiffer wieder an den Ball. Legt diesen in die Mitte ab, auf den einlaufenden Jannis Schnebeck. Doch statt abzuschließen legt der die Pille ganz stark nochmal einen zurück auf den völlig blank stehenden Tom Krauß, der aus etwa 20 Metern zentral vor dem Kasten nur noch rechts unten einschieben muss. Mit diesem 2:0 geht es dann auch in die Kabine. Dort bleibt dann auch der starke aber leider gelbrot gefährdete Simon Luc, welcher durch Thomas Tzimas ersetzt wird.

Und Thomas steht leider auch gleich im Fokus. Bei einem Luftduell an der eigenen Strafraumkante knallt er mit dem Gesicht an die Schulter seines Gegenspielers und bleibt danach liegen. Alles erwartet den Abpfiff des Schiedsrichters aufgrund eines Kopftreffers. Doch dieser blieb zur Verwunderung aller aus. Lorup spielt weiter und kann den Ball ins lange Toreck schlenzen. Und damit entwickelte sich ein völlig anderes Spiel. Lorup jetzt mit Drang nach vorne und Teilnahme am Spiel. Dadurch ergaben sich natürlich Räume für Konter. Und entsprechend die prompte Antwort der Heimmannschaft. Auf der linken Seite wird Flo Went in der Gasse angespielt, geht bis zur Grundlinie durch und bringt den Ball auf den Fünfer zurück. Dort steht Jannis Schnebeck wie selbstverständlich und bugsiert den Ball unhaltbar ins lange Eck. Das Spiel jetzt sehr offen. Chancen gibt es auf beiden Seiten, wenngleich wirklich richtig zwingendes nicht dabei ist. Doch in der 80. Spielminute macht Eltern dann den Sack zu. Ein langer Ball kommt wieder auf links, zum heute bärenstarken Flo Went. Wieder zieht er bis zur Grundlinie durch und legt den Ball dann zurück. Am Elfmeterpunkt kommt der eingewechselte Tim Robben zwar nicht ganz an den Ball, aber direkt dahinter lauert schon Jannis Schnebeck, der satt ins rechte Eck abschließt. Damit ist das Spiel durch und der SV Eltern gewinnt danke einer starken Mannschaftsleistung verdient gegen den Gegner aus Lorup.

Für unsere Jungs geht es am kommenden Freitag zur Erika aus Altenberge. Anstoß auf dem Platz an der Tengestraße ist um 20:00 Uhr!