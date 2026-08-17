Sieg gegen den FC Moosburg – Kranzberg gelingt ein Start nach Maß

Felix Wieser vom SV Kranzberg – Foto: Lehmann

Neben dem knappen Aus im Kampf um den Bezirksliga-Aufstieg stellte sich vor dem ersten Spieltag auch noch eine andere Frage: Wie würde der Start der Kranzberger Kicker unter dem neuen Trainer Alexander Schmidbauer aussehen? Wohl ganz ansehnlich. Am Ende hatten die Hausherren mit den Gästen aus der Dreirosenstadt weniger Mühe als zunächst gedacht.

Die verlorene Aufstiegsrelegation scheint der SV Kranzberg inzwischen längst vergessen zu haben. Der Auftakt der neuen Saison ist dem SVK jedenfalls gelungen: Mit 2:0 (1:0) gewannen die Ampertaler am Freitagabend auf heimischem Geläuf verdient gegen den FC Moosburg.

„Das war ein guter Auftritt und Start von uns“, lobte Sprecher Stephan Schikowski die Truppe. „Letztlich haben wir verdient gewonnen.“ Schon früh in dieser Partie legten die Kranzberger den Grundstein für die drei Zähler: Der Minutenzeiger hatte gerade mal drei Umdrehungen zurückgelegt, als das Leder bereits im Moosburger Gehäuse zappelte. Sebastian Schredl hatte sich die Kugel aus 16 Metern zurechtgelegt und flach ins linke Eck gezirkelt (3.). Wenig später hatte Schredl sogar noch die Chance aufs 2:0, sein Schuss knallte jedoch nur an die Unterkante der Latte (25.).

Weil die Moosburger aber nur mäßig gefährlich waren, reichte die komfortable Führung. Kurz vor der Pause hätten die Gäste dann allerdings gerne einen Elfmeter bekommen – nach einem Foul an ihrem Kapitän Matthias Hilz, der mit einem Oberarmbruch ausgewechselt werden musste.

Auch nach dem Seitentausch ließen die Kranzberger lange Ball und Gegner laufen. Was jedoch fehlte, war der wichtige zweite Treffer. Erneut traf Levi Peis nur Aluminium (63.), außerdem vergab Tufan Cicek ein dickes Ding. Die Erlösung folgte erst kurz vor Ende der Partie: Michael Kopp hatte im Strafraum vier FCM-Kicker stehen lassen und schloss dann trocken ab (86.). „Wir waren heute leider nur wenig torgefährlich“, musste Moosburgs Co-Trainer Roger El-Hourani, der Spielertrainer Flo Bittner (Urlaub) vertreten hatte, zusammenfassen. „Kranzberg hat verdient gewonnen.“