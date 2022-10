Sieg gegen Bäretswil 4. Liga, Gruppe 9: Russikon - Bäretswil

Die Hausherren kamen besser in die Partie und drängten die Gäste in ihre eigene Defensive, in welcher sie sie beschäftigten. Noel Hagger fasste sich früh ein Herz und schoss aus rund 25 Metern auf den Kasten der Bäretswiler – und er durfte sogleich jubeln: Der Ball prallte von der Unterkante der Latte auf die Torlinie und anschliessend ins Tor – 1:0 (11). Danach hatten die Russiker das Spiel im Griff und liessen wenig bis gar nichts zu. Der FC Bäretswil konnte nur vereinzelt Nadelstiche setzen, jedoch waren die Angriffe kaum gefährlich. Obwohl der FC Russikon mehrere Chancen hatte, das Skore zu erhöhen, gelang es ihm nicht, dies zu tun. Kurz vor der Halbzeitpause wurde den Bäretswilern aus dem Nichts ein Foulelfmeter zugesprochen, welchen Manuel Wagner aber überragend parieren konnte (42). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste etwas besser in die Partie, es war aber weiterhin die Heimmannschaft, welche das Zepter in der Hand hielt. Die Chancen des FC Bäretswil wurden aber immer konkreter und Manuel Wagner konnte sich ein ums andere Mal auszeichnen. Kurz vor Schluss spielte Noel Hagger einen langen Ball auf Aleksandar Milojevic, welcher den Verteidiger stehen liess und anschliessend zum längst überfälligen 2:0 einschob (83). Nun schien die Partie beendet, jedoch kam die gastierende Mannschaft noch zum 2:1-Anschlusstreffer. Nach einem Eckball war es Jonathan Ferraro, welcher den Ball an seine Hand bekam, woraufhin der Schiedsrichter auf Handelfmeter entschied. Jeton Sadikovic liess sich nicht zwei Mal bitten und verwandelte den Penalty souverän zum Anschlusstreffer (85). In der Folge rannten die Bäretswiler an und versuchten verzweifelt den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die Defensive des FC Russikon hielt dem Sturmlauf aber stand und konnte sogar immer wieder Konter einleiten, welche jedoch nicht zu Ende gespielt werden konnten. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter ab und besiegelte damit den verdienten Sieg des FC Russikon.