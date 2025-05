Sieg für Team 2 im Derby

Nach nur 3 Punkten in den letzten drei Spielen hat sich die Heimmannschaft in einer engen Partie gegen SV Eglofs II die nächsten drei Punkte gesichert.

In der ersten Halbzeit konnte sich die SGM einige gute Chancen herausspielen. Allerdings scheiterte man immer wieder am gegnerischen Torwart oder an der Abseitsregel. So ging es mit 0:0 in die Pause.

In der 55. Minute erzielte Johannes Guggenmos per Volleyschuss den verdienten 1:0 Führungstreffer. Frank Albrecht erhöhte in der 61. Minute nach Vorlage von Kilian Albrecht auf 2:0. Allerdings hielt die Führung nicht lange. Benedikt Weber verkürzte direkt nach seiner Einwechslung auf 2:1. Daraufhin gab es auf beide Seiten immer wieder mal Chancen, die aber ungenutzt blieben. Torwart Lukas Schmid hielt kurz vor Schluss den Heimsieg fest.