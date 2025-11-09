Sieg für SpVgg Weißenohe

Der Spitzenreiter SpVgg Weißenohe setzte sich mit einem verdienten 3:1 Erfolg im GERU-Plast Sportpark in Hersbruck durch.

Von Beginn trat der Tabellenführer aggressiv und spielstark auf und kontrollierte die Partie. Die Gastgeber versuchten durch langes Ballhalten in den eigenen Reihen auf passende Kontergelegenheiten zu warten und standen in der Abwehr relativ sicher. So gab es in der ersten halben Stunde wenig brenzlige Torgelegenheiten auf beiden Seiten. Ein Ballverlust in der eigenen Hälfte auf der rechten Abwehrseite brachte dann in der 32. Minute die Führung für die SpVgg. Gebhardt schlenzte die flache Hereingabe gekonnt in den Winkel zum 1:0. Noch vor der Pause erhöhten die Gastgeber auf 2:0, als Bayerlein einen berechtigten Foulelfmeter sicher zum Pausenstand verwandeln konnte. Nach dem Wechsel traten die Hersbrucker aggressiver auf und schafften in der 72. Minute den Anschlusstreffer. Tobias Wild setzte sich auf der rechten Seite durch und seine Hereingabe verwandelte der eingewechselte Nicolas Engelbrecht sehenswert per Direktabnahme zum 1:2. Die Ausgleichsbemühungen wurde je gestoppt, als in der 85. Minute ein kapitaler Fehlpass in die Beine des Gästestürmers Gebhardt gespielt wurde, der den Ball nur noch zum 3:1 Endstand einschieben musste.