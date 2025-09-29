Sieg für Spitzenreiter TV Bohmte

– Foto: Thomas Mönter

In einem Spiel der Kreisliga Osnabrück - Staffel A - gewann der TV Bohmte gegen den Aufsteiger TUS Haste deutlich mit 5:1 und bleibt Spitzenreiter der Liga.

Der Gastgeber von Beginn an klar dominierend und führte Mitte der ersten Halbzeit durch einen Doppelpack von Rene Frese und Toren von Stani Kolb und Fabio Grelha mit 4:0 Toren. Danach schaltete die Mannschaft von Trainer Andreas Ackermann allerdings einige Gänge zurück. Zur Halbzeit war das Spiel bereits entschieden. Daniel Nolde baute die Führung kurz vor dem Ende auf 5:0 aus bevor den Gästen durch einen von Jan Hutmacher verwandelten Strafstoß der verdient Anschlußtreffer gelang.

Doppelpacker Rene Frese - TV Bohmte - – Foto: Fupa

Die Stimmen zum Spiel:

Haste ist am Anfang besser ins Spiel gekommen, da hätten wir uns über einen Rückstand nicht beschweren dürfen! Dann kam eine Phase im Spiel, wo der Gegner einen totalen Blackout hatte und wir innerhalb kürzester Zeit vier Tore erzielen konnten. Was uns aber leider nicht die nötige Sicherheit für den restlichen Spielverlauf bringen konnte.

Haste hat trotz der Gegentore nicht aufgehört Fussball zu spielen und hat immer wieder versucht Nadelstiche zu setzen. Das Spiel ist schwierig einzuordnen, aber ich denke das der Sieg insgesamt in Ordnung geht, da wir zum richtigen Zeitpunkt unsere klaren Chancen nutzen konnten," lautet das Statement von Trainer Andreas Ackermann (TV 01 Bohmte). Wie gehts weiter?