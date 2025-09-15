Sieg für Pechvögel in Rot-Weiß: Schwere Verletzung und Platzverweis schocken Überacker

Überacker – Freud und Leid lagen beim ersten Saisonspiel von Überackers Frauen dicht beieinander. Zum einen bejubelte das Team von RW-Trainer Andreas Fasching einen klaren 3:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Augsburg und damit auch eine geglückte Revanche für das Pokal-Aus gegen den FCA vor einigen Wochen. Zum anderen überschatteten eine möglicherweise schwere Verletzung und ein Platzverweis den Auftakterfolg der Rot-Weißen.

Die rund 100 Zuschauer erlebten eine ereignisreiche erste Halbzeit. So brachte Spielführerin Johanna Draude die Rot-Weißen bereits nach acht Minuten mit einem Freistoßaufsetzer aus 22 Metern halblinker Position in Führung. Wenig später scheiterte Draude allerdings vom Punkt, als Fridos Tomangbe elfmeterreif gelegt wurde. Es war nicht die einzige vergebene Großchance der Gastgeberinnen. Die Partie hätte gut und gerne auch 6:0 ausgehen können.

Und das, obwohl die Rot-Weißen gleich zwei bittere Nackenschläge zu verkraften hatten: Nach einer knappen Viertelstunde musste Mittelfeldmotor Nicola Mößmer verletzt runter, nachdem sie sich das Knie verdreht hatte. Und ab der 22. Minute war Überacker dann nur noch zu Zehnt. Torfrau Isabella Gimmy kam außerhalb des Strafraums zu spät, erwischte statt des Balles die Gegnerin und sah Rot vom Referee. Feldspielerin Melanie Balhuber ging ins Tor, meisterte gleich den Freistoß glänzend und wurde auch bis zum Abpfiff nicht überwunden.

In der Folge drückte Augsburg auf den Ausgleich. Doch gerade in dieser Phase direkt vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Sarah Rothwinkler auf 2:0. Nach dem Wiederanpfiff dominierte Überacker trotz numerischer Unterzahl das Geschehen auf dem Platz. „Wir hatten die deutlich besseren Chancen als Augsburg und gerieten eigentlich nie in Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben“, sagt Fasching. Endgültig entschieden wurde die Partie schließlich von Marie Wich in der 82. Minute mit dem Tor zum 3:0. (Dieter Metzler)