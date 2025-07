Sieg für Oberligist auf neutralem Platz

RPS-Oberligist FV Eppelboen hat sich am Samstagabend auf dem Rasenplatz des Lebacher Stadtteils Aschbach knapp gegen den Saarlandligisten SV Rot-Weiss Hasborn durchgesetzt. Jonas Strässer erzielte mit einem verwandelten Strafstoss in der 78. Minute das Tor des Abends. Bereits am Mittwoch geht es für das Team von Trainer Philipp Häfnet weiter. Auf dem Kunstrasen in Marpingen (Zum Flugplatz) trifft der Oberligist auf den Verbandsliga-Meister und Saarlandliga-Aufsteiger SG Marpingen/Urexweiler.