Sieg für Neustadt/Orla - Lob für beide! Lange haben die Blau-Weißen darauf gewartet als Tabellenführer ein Spitzenspiel gegen den Zweiten zu bestreiten.

Das Spiel begann im Regen und endet mit Sonnenschein, der extra für den Blau-Weißen Sieg bestellt wurde. Die erste Möglichkeit lag dann auf Seiten der Gäste, die mit schnellem Umkehrspiel über die linke Seite kamen und im Zentrum wurde dann mit vereinten Kräften die Möglichkeit entschärft (5.). Mit der ersten Ecke auf der anderen Seite, die erste gute Möglichkeit der Hausherren. Die Abwehr kommt zu kurz auf den Fuß von Fabien Seidel, dessen Schuß landet am Innenpfosten und dann kommt die Abwehr erst hinter der Linie (1:0, 7.). Ein guter Start der Orlastädter, dachte man zumindest. Denn im Gegenzug bringt Kapitän Daniel Meyer den Schmöllner Angreifer im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß verwandelt Florian Schmidt sicher zum Ausgleich (1:1, 8.). Wie gewonnen so zerronnen. Im Weiteren versuchte Blau-Weiß´90 ihr Spiel zu gestalten, musste aber höllisch vor den schnellen Angriffen der Knopfstädter aufpassen. Die erste Hälfte spiegelt den Spielstand genau wider. Beide Mannschaften sind taktisch diszipliniert auf dem Rasen. Schmölln steht eng zusammen, so daß kaum Platz für Neustädter Tormöglichkeiten geschaffen wurden und wenn, dann waren Einzelleistungen der Ursprung dafür. Maxim Engler setzt sich auf dem linken Flügel durch, aber sein Schuß kann Aminu noch um den Pfosten drehen (18.). Sein Bruder Robin setzt sich auf der rechten Seite durch, der den Ball zu Bernhard Grimm spielt, aber seine Fußspitze verfehlt den Schmöllner Kasten um Haaresbreite (27.). Die Gäste waren vor allem im Konterspiel gut aufgestellt, aber die Neustädter Abwehr blieb aufmerksam.

Eine sehr gute erste Halbzeit beider Mannschaften sollte durch eine noch bessere Zweite getopt werden. Den Anfang mach Maxim Engler, der aber zu wenig Druck hinter seinem Versuch bringt (49.). Elia Walther macht es kurz darauf besser. An der Strafraumgrenze wird Bernhard Grimm gelegt, der Schiedsrichter lässt Vorteil gelten, so dass der Ball zum Torschützen kommt, der mit sattem Schuss die Führung der Orlastädter herausschießt (2:1, 55.). Die Knopfstädter Schwächen sich dann selbst, als Florian Schmidt mit einem rüden Foul am Mittelkreis Maxim Engler legt. Für sein Vergehen sah er dann die Rote Karte (57.). Ab jetzt lief der Blau-Weiße Express. Dem größten Teil der 253 Zuschauer lag der Torschrei schon auf den Lippen als Robin-Lee Englers Lupfer nur knapp über die Querlatte streicht (60.). Kurz darauf machte er das besser, als sich Bruder Maxim auf der linken seite durchsetzt, seinen Schuß kann Aminu nicht festhalten und Robin-Lee ist dann zur Stelle und schiebt zum Ausbau der Führung ein (3:1, 69.). Der Rest ist schnell erzählt. Die Grüttner-Schützlinge ließen den Ball durch die eigenen Reihen laufen und der starke Aufsteiger konnten dem Spiel nichts entgegensetzen.

BW-Kapitän Daniel Meyer meinte nach dem Spiel: „Respekt der Leistung des Aufsteigers, aber wir wollten heute die alleinige Tabellenführung erkämpfen, was wir mit einem tollen Auftritt auch geschafft haben.“ Abseits des Rasenplatzes waren die Zuschauer voll Lobes, ob der tollen Spielweise des Neustädter Teams. Eine gute Werbung für die Kulturstadt Neustadt an der Orla, die sich als Spieltagssponsor die richtige Begegnung ausgesucht hat. Am nächsten Spieltag gehts dann weit weg, wenn der Erste beim Letzten in Ilmenau zu Gast ist.