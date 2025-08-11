Sieg für Lohne II im Aufsteigerduell

Dabei begann die Partie denkbar ungünstig für die Gäste: Bereits in der ersten Minute brachte Tyden Frame die Hausherren in Führung. Lohne ließ sich davon ebenso wenig beeindrucken wie von zwei frühen verletzungsbedingten Wechseln. „Wir haben super als Mannschaft gespielt und uns von diesen Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lassen“, lobte Co-Trainer Schumacher. In der 34. Minute belohnte sich Lohne für die Steigerung im Spielaufbau: Anton Wessels traf zum Ausgleich.

Nach der Pause übernahmen die Gäste zunehmend die Kontrolle. Tim Tönnies erzielte in der 59. Minute nach einem von Keeper Jakob Sieve abgefangenen Eckball, der den Angriff einleitete, den Führungstreffer. Sieve strahlte über die gesamte Partie Ruhe aus, fing jeden hohen Ball sicher ab und gab seiner Abwehr, die nach einer frühen Umstellung in der Dreierkette sicher stand, große Sicherheit. In der Nachspielzeit sorgte Joker Dennis Weber für die endgültige Entscheidung (90.+4).

„Wir waren in der zweiten Halbzeit deutlich spielbestimmender, haben als Team perfekt funktioniert und waren eingespielter als Nordhorn. Der Sieg ist auf jeden Fall verdient“, so das Fazit aus dem Lohne-Lager