Sieg für Donnstetten im Relegationshalbfinale

In einer überwiegend zähen Partie setzten sich die Sportfreunde Donnstetten gegen den FC Dottingen-Rietheim vor circa 500 Zuschauern nach Verlängerung mit 1:0 durch. In der letzten Minute der Verlängerung behielt SF-Spielmacher Leonardo Bruno die Nerven und erzielte das Tor zum viel umjubelten Sieg per Elfer. Zwar ahnte FC-Torsteher Sven Schmitz die Ecke, doch war er bei dem platzierten Schuss ins linke untere Eck chancenlos. „Schade, dass wir uns für den Kampf nicht belohnen konnten. Es war vor Anpfiff klar, dass dies ein enges Duell werden würde. Beide Mannschaften haben eine sehr gute Saison gespielt und sich das Relegationsspiel verdient. Wir haben über 120 Minuten alles hineingeworfen. Am Ende ist es für uns sehr bitter, durch einen Strafstoß in der letzten Minute zu verlieren“, sagte FC-Coach Martin Gantenbein nach Spielende.Bevor es zur entscheidenden Szene in der 119. Spielminute aber kommen sollte, war es ein phasenweise zähes Spiel.In der Anfangsphase kontrollierten die Donnstetter das Geschehen. SF-Akteur Sascha Seiler machte auf der Außenbahn in der Offensive mächtig Betrieb. Die kompakt stehende FC-Defensive, um den sicher agierenden Philipp Bleher, erlaubte sich aber keine Fehler und machte es den Sportfreunden immens schwer, zu einer Torchance zu kommen. Die Donnstetter hatten auch in der Folge weiterhin mehr vom Spiel, doch es fehlte immer wieder der letzte entscheidende Pass, welcher zu einer gefährlichen Szene hätte beitragen können. In der 22. Minute zündete Seiler den Turbo, als er nach einem Sololauf die FC-Defensive überlistete. Seine Hereingabe verpasste der in der Mitte einschussbereite Goalgetter Tim Hahn nur um Haaresbreite. Kurz vor der Pause konnte sich Schmitz nochmals bei einem Schuss von Hahn, den er zur Ecke abwehrte, auszeichnen.Nach Wiederanpfiff war es erneut die Elf von SF-Trainer Emir Satorovic, welche die Feldhoheit hatte, doch erneut fehlte die zündende Idee, das FC-Abwehrbollwerk zu knacken.Zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit drückten die Sportfreunde auf das Siegtor, doch es sollte trotz Chancenplus in die Verlängerung gehen.Satorovic zog alle Register und wechselte Moritz Bächle ein (110.). Der zuvor langzeitverletzte spielende Co-Trainer war mit seinem feinen Steckpass auf seinen Cousin Jannik Bächle, der regelwidrig im Sechzehner gestoppt wurde, maßgeblich an der Schlüsselszene beteiligt. Bruno ließ sich die Chance nicht nehmen und netzte souverän ein „Wir haben das Spiel über 120 Minuten klar dominiert. Natürlich wollten wir schon früher das Tor erzielen, doch Dottingen-Rietheim stand sehr tief und machte es uns sehr schwer. Dennoch bin ich zufrieden mit der Vorstellung meiner Mannschaft. Jetzt heißt es nochmals den vollen Fokus auf das Endspiel zu legen“, freute sich Satorovic nach Spielende. Am Sonntag wartet im Finale der FC Lichtenstein.