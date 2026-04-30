"Sieg für die Jungs" - Dinklage dreht Rückstand gegen Voxtrup

Bereits in der 8. Minute gingen die Gäste durch Marko Djordjević in Führung, doch nahezu im direkten Gegenzug gelang Franz Georg Große Klönne der Ausgleich (9.). In der 36. Minute brachte Lutz Orthaus die Hausherren schließlich in Führung.

Trainer Tobias Langemeyer zeigte sich nach dem Spiel entsprechend emotional: „Ein Sieg für den TVD und für die Jungs. Ich bin so stolz.“ Dabei verwies er auch auf die schwierige personelle Situation: „Vor dem Spiel fiel, zu unserer seit Monaten sowieso schon akuten Personalsituation, unser Kapitän Buddel (Steffen Buddelmeyer) aus und verschärfte damit die personelle Lage.“

In der zweiten Halbzeit bot sich Voxtrup noch die große Chance zum Ausgleich, doch Lennart Mentrup scheiterte per Foulelfmeter an TVD-Keeper Jan Rohe (77.). So blieb es am Ende beim knappen Heimsieg für Dinklage.

Umso höher bewertete er die Leistung seiner Mannschaft, die einen frühen Rückstand aufholte: „Voxtrup hat alles reingehauen, doch wir haben extrem dagegengehalten und ein 0:1 in ein 2:1 trotz der Umstände gedreht.“ In der Schlussphase habe man den Sieg dann gemeinsam verteidigt: „Wir haben es am Ende des Spiels zusammen über die Zeit gerettet und darauf können wir extrem stolz sein.“

An schwierigen Phasen wachsen

Für Langemeyer steht vor allem der Teamgeist im Mittelpunkt: „Ich freu mich, wieder in so glückliche Augen meiner Jungs zu sehen und sehe einen eingeschworenen Haufen.“ Die Mannschaft habe in den vergangenen Monaten „so viele extreme Phasen“ durchlebt und wachse daran weiter.

Der Fokus richtet sich nun direkt nach vorne: „Jetzt heißt es die drei Punkte einzupacken und Sonntag die nächste harte Aufgabe voll anzugehen.“ Dann geht es für den neuen Tabellen-Elften gegen GW Firrel weiter, vor dem man aktuell fünf Punkte Abstand hat.