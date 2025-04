Sieg für die Arminia, Straelen geht unter, Weeze kommt durch

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kleve-Geldern

Gala des Schlusslichts! Arminia Kapellen/Hamb hat in dieser Saison nicht allzu viel zu lachen, am Donnerstag ging gegen den SV Nütterden aber nahezu alles. Der wahrscheinliche Absteiger gewann mit 5:0 und feierte seinen zweiten Sieg der laufenden Saison.

Auf dem vorletzten Platz bleibt der SV Straelen, der gegen Viktoria Winnekendonk erwartungsgemäß chancenlos war. Der Tabellendritte gewann mit 7:1 und bleibt an den Aufstiegsplätzen dran.

Der FC Aldekerk witterte eine Überraschung beim Uedemer SV, doch die Führung der Gäste wurde von den Hausherren schnell kassiert und kaschiert. Im zweiten Durchgang drehte der USV das Spiel und bleibt nach seinem 3:1-Erfolg auf Rang zwei.

Noch besser als Uedem bleibt in der Tabelle der TSV Weeze, der bei Siegfried Materborn Schwierigkeiten hatte. Das 14. Saisontor von Eron Kashtanjeva rettete den Spitzenreiter, der sich mit 2:1 durchsetzte.

Die weiteren Ergebnisse Nils Kabasch sorgte für Jubel beim SV Issum, denn der 20-Jährige schoss in der Schlussphase den 3:2-Siegtreffer beim SV Walbeck. So verlässt Issum erstmals seit Monaten die Abstiegszone und darf mehr denn je auf den direkten Klassenerhalt hoffen. Zittern muss jetzt die SGE Bedburg-Hau II.

Arminia Kapellen/Hamb – SV Nütterden 5:0

Arminia Kapellen/Hamb: Christian Watty, Niko Aldenpaß, Johannes Billen, Tobias Ries, Hendrik Tünnißen, Paul Oymanns (81. Dominik Hansen), Henrik Lackmann, Serkan Külcür, Tobias Bolz (79. Linus Oerding), Luca Hußmann, Sven Schuster - Trainer: Johannes Bothen - Trainer: Florian Aengenheister

SV Nütterden: Daniel Vervoorst, Youri Been, Lukas Nienhaus, Fabian Janik Tönisen (78. Christoph Jansen), Julian Hensler Garcia, Cedric Dinnessen, Sedat Sacan, Sven Jaroniak (78. Leo Timmer), Eric Müller, Jan Johannes, Lasse Kramps (62. Frederik Janssen) - Trainer: Michael Umbach

Schiedsrichter: Robin Horsch - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Henrik Lackmann (30.), 2:0 Paul Oymanns (50.), 3:0 Sven Schuster (58.), 4:0 Youri Been (85. Eigentor), 5:0 Dominik Hansen (90.)

Rot: Youri Been (88./SV Nütterden/Foulspiel )



SC Auwel-Holt – Grün-Weiß Vernum 3:2

SC Auwel-Holt: Christian Holzappel, Michael Gellen (61. Julian Schmidt), Chris Beterams, Julian Behnke, Christian Hüpen (61. Charalabos Michos), Max Endemann, Lukas Rattmann, Michael Hüpen (83. Marc van Bebber), Michael Brimmers (75. Thore Delbeck), Luca Anton Grootens (17. Tom Beterams), Daniel Bauer - Trainer: Patrick Heyer

Grün-Weiß Vernum: Marten Reummen, Stefan Himmels, Andreas Duwe, Joshua Ben Fischer, Alexander Sieger, Justin Regenhardt, Jannik Szentulat, Jonah Schmidt, Marcus Brouwers, Tim Hegmans, Philipp Stutzinger - Trainer: Simon Eckl - Trainer: Tobias Schmitz

Schiedsrichter: Leonard Dams - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Tim Hegmans (26.), 1:1 Daniel Bauer (33.), 2:1 Tom Beterams (46.), 3:1 Michael Brimmers (64.), 3:2 Philipp Stutzinger (83.)



SV Straelen – Viktoria Winnekendonk 1:7

SV Straelen: Steven Steegh, Holger Jansen, Mert Aközbek, Mohamed Mekrani, Imad Oulad Haddou, Dylano Theulen, Rudolf Haksteter, Sam Vanmaris (75. Lars Genneper), Gurpinder Singh (67. Liam Grandt), Leon Devers, Kai-Ferdinand Brüxkes - Trainer: Michael Janßen - Trainer: Frank Goldau

Viktoria Winnekendonk: Tim Verfürth, Luca Luyven (70. Mauro Thielen), Klaas Gerlitzki, Almir Pasalic, Samuel Bröcheler, Fabian Rasch (61. Manfred Stammen), Mike Oliver Berns, Luca Janssen (75. Mike Oliver Berns), Philipp Joseph Brock, Marvin Flassenberg, Igor Puschenkow - Trainer: Johannes Rankers - Trainer: Niels Honnen - Trainer: Sven Kleuskens

Schiedsrichter: Olaf Konopatzki (Emmerich) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Igor Puschenkow (17. Foulelfmeter), 0:2 Klaas Gerlitzki (35.), 0:3 Philipp Joseph Brock (48.), 0:4 Johannes Rankers (50.), 1:4 Leon Devers (65.), 1:5 Philipp Joseph Brock (74.), 1:6 Patrick Liszewski (84.), 1:7 Patrick Liszewski (89.)



Viktoria Goch II – SGE Bedburg-Hau II 4:0

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson, Jordi Barbara, Thomas Langenberg (63. Mert Karabulut), Luca Maurice Sinatra, Marvin Gisberts (63. Maik Joosten), Robert Nafin, Konstantin Schütz (46. Miguel Wurring), Max Hebben (63. Besar Amzai), Marvin Kürbs - Trainer: Ali Baghi - Trainer: Ernes Tiganj

SGE Bedburg-Hau II: Niklas Puff, Martin Lindau, Tim Ingenhaag (77. Sven Bröcheler), Hendrik Peters, Dennis Schouten (70. Lars Nakotte), Jan Elsmann, Kevin Schouten, Marvin-Noah Wilkes, Luis Schumacher, Dominik Ljubicic, Pascal Puff - Trainer: Patrick Linden

Schiedsrichter: Robert van Brackel (Kleve) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Robert Nafin (20.), 2:0 Max Hebben (26.), 3:0 Thomas Langenberg (49.), 4:0 Marvin Gisberts (61. Foulelfmeter)



Siegfried Materborn – TSV Weeze 1:2

Siegfried Materborn: Jannis Heilen, Viktor Mast, Lars Buunk, Jonas Göknur, Julian Peters, Fabian Richter, Roman Lamers (40. Daniel Arns), Julian Tenhaft, Jonathan Klingbeil, Lukas Gervens, Ibrahima Diogo Barry - Trainer: Dennis Thyssen - Trainer: Sebastian Eul

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Mikel Moorhead (46. Nderim Cerkinaj), Max Büren (60. Nils Giltjes), Christian Feegers, Henning Mülders (46. Nick Schwarma), Eron Kashtanjeva (85. Yannick Gorthmanns), Louis Pacco (65. Michael Thissen), Julian Kühn - Trainer: Ferhat Ökce

Schiedsrichter: Dietmar Bordin (Geldern) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Viktor Mast (7.), 1:1 Julian Kühn (42.), 1:2 Eron Kashtanjeva (61.)



SV Walbeck – SV Issum 2:3

SV Walbeck: Steffen Linßen, Henrik Pastoors, Christian Hönning, Max Armbrüster, Christoph Peerenboom, Lucas Holla, Luca Matz Wienhofen, Manuel Waerder, Robin Dietz, Markus van Leuven, Nick Holla - Trainer: Jonas Gerke

SV Issum: Lutz Kleinmanns, Philipp Boddenberg, Simon Boeck, Tim Kabasch, Matthias Hormann (68. Nils Kabasch), Fabian Kok, Rojhat Kilic (75. Luca Elsnic), Tobias Spaltmann (82. Ben Bongartz), Martin Weiser, Tim Worschischek (68. Mark Holsteg), Justin-Noel Schmidt - Trainer: Christian Oymann - Trainer: Thorsten Fronhoffs

Schiedsrichter: Maruf Yüksel - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Robin Dietz (25.), 1:1 Justin-Noel Schmidt (51.), 1:2 Matthias Hormann (55.), 2:2 Markus van Leuven (57.), 2:3 Nils Kabasch (78.)



TSV Nieukerk – SV Sevelen 1:2

TSV Nieukerk: Marc Spandick, Maurice Zobel, Theodor Peschers (46. Leon van Koeverden), Henning Schwarz, Mathis Kaufels, Felix Brusius, Niklas Harnischmacher, Peter-Paul Roeland Christiaan Willems, Max Brusius, Leon Holtmanns (66. Yannick Vowinkel), Andrei Dinita (75. Nico Haase) - Trainer: Lars Allofs

SV Sevelen: Colin Rusch (53. Matthias Deckers), Markus Esters (70. Dustin Ronnes), Dustin Lingen, Max Ruhnau (70. Adriano Fröse), Lukas Garic - Trainer: Fabian-Andreas Maas

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Dustin Lingen (10.), 0:2 Lukas Garic (73.), 1:2 Niklas Harnischmacher (75.)



Uedemer SV – FC Aldekerk 3:1

Uedemer SV: Dominic Schultz, Tom Ebbing, Jonas van den Heuvel, David Pouwels, Lukas Broeckmann (88. Lukas Rix), Simon Trappe, Nils Oliver Krey (66. Fynn Krause), Matti Kuypers, Maik Hemmers, Tim Kerkmann (85. Thomas Panke), Till Lennart Bienemann (46. Leon Knak) - Trainer: Martin Würzler

FC Aldekerk: Andre Holtmanns, Paul Pütz, Marc Kersjes (63. Paul Joel Schramm), Philip Aalken, Lennart Nagel, Kevin Rombs, Felix Foehde (86. Maximilian Pakulat), Josef Franke (71. Ali Irgat), Matthias Diepers (74. Jonathan Herting-Lopez), Alessandro Vaccaro- Notte, Nick Hertelt (46. Fabian Maximilian Münz) - Trainer: Marc Kersjes

Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Alessandro Vaccaro- Notte (23.), 1:1 Maik Hemmers (29.), 2:1 Tim Kerkmann (49.), 3:1 Lukas Broeckmann (78.)

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr Viktoria Winnekendonk - Arminia Kapellen/Hamb

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr SV Sevelen - Uedemer SV

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr SV Issum - TSV Nieukerk

Sa., 26.04.25 20:00 Uhr TSV Weeze - SV Walbeck

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Goch II

So., 27.04.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - Siegfried Materborn

So., 27.04.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Straelen

So., 27.04.25 15:30 Uhr FC Aldekerk - SC Auwel-Holt



26. Spieltag

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr SV Straelen - FC Aldekerk

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Nütterden - Viktoria Winnekendonk

So., 04.05.25 15:00 Uhr Arminia Kapellen/Hamb - Grün-Weiß Vernum

So., 04.05.25 15:00 Uhr SV Walbeck - SGE Bedburg-Hau II

So., 04.05.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - TSV Weeze

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - SV Sevelen

So., 04.05.25 15:15 Uhr Uedemer SV - SV Issum

So., 04.05.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - Viktoria Goch II

