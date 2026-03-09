Sieg für den FC Isny gegen SpVgg Lindau von Niklas Mennig · Heute, 14:56 Uhr · 0 Leser

​In einer teils hitzigen Partie setzte sich der FC Isny gegen die SpVgg Lindau durch. Trotz kämpferischer Bemühungen der Lindauer, die auch lautstark von ihren mitgereisten Fans unterstützt wurden, blieb die Heimmannschaft über weite Strecken die dominierende Kraft.

​Die Partie startete bei sonniger Atmosphäre, allerdings gab es bereits früh kleine atmosphärische Störungen: Schon in der ersten Halbzeit musste die Versorgung am Platz improvisiert werden, da der Biernachschub ausging, ein Problem, das erst durch eine nahegelegene Tankstelle kurzzeitig gelöst werden konnte. Sportlich blieb es in den ersten 45 Minuten beim Abtasten; die Teams neutralisierten sich weitgehend, trotz der lautstarken Fangesänge aus dem Gästeblock. ​Mit dem Halbzeitpfiff kam es zu Rudelbildungen und leichten Handgreiflichkeiten, was Schiedsrichter Fuchs dazu zwang, mit Wiederanpfiff Verantwortliche von beiden Seiten zu einem klärenden Gespräch an die Seitenlinie zu zitieren.