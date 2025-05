„Sieg für den Amateursport“: Urteil wirbelt Bezirksliga Nord durch

Zur Erinnerung: Am 8. März unterlag der inzwischen als Meister feststehende SVN dem VfB Eichstätt II mit 1:2. Nach dem Spiel legte Neuperlach Einspruch ein, da ein Eichstätter Spieler vor der Winterpause in der Bayernliga-Mannschaft begann. Laut Paragraf 34 der Spielordnung ist das unzulässig. Demnach darf kein Spieler in den ersten beiden Spielen nach der Winterpause bei der zweiten Mannschaft spielen, der im letzten Saisonspiel vor der Winterpause in der ersten Mannschaft startete.

Vom Bezirks-Sportgericht wurde der Einspruch noch abgelehnt, das VSG kippte das Urteil. Neben einer Geldstrafe im dreistelligen Bereich wird der 2:1-Erfolg des VfB Eichstätt II nun als 0:2-Niederlage gewertet.