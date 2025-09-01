Sieg für Bad Oeynhausen ohne Glanz und Gloria

Dieser Sieg kann auch als Blaupause für einen typischen Arbeitssieg ohne Glanz und Gloria verbucht werden. Zu viel Leerlauf und Ungenauigkeiten verhinderten mitunter eine bessere Partie. Aber für den am Ende glücklichen, insgesamt knapp verdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den SV Avenwedde in der Fußball-Landesliga braucht sich der FC Bad Oeynhausen nicht zu schämen. Die Elf von Philipp Topp und Daniel Brink verbuchte in einem nickligen Spiel den zweiten Sieg in Serie und bleibt damit auch nach vier Spielen ohne Niederlage. Gute Voraussetzungen für das Derby am kommenden Samstag beim TuS Lohe.

Topp atmete nach einer turbulenten Schlussphase, in der die Gäste durch Nico Schürmann (89.) nur die Unterkante der Latte trafen, durch und sah eine gute erste Halbzeit der Gastgeber. „In der ersten Halbzeit hätten wir mehr Tore machen können. Kjell Sol und Betim Sahitaj vergeben gute Chancen zum möglichen 2:0. Nach dem Seitenwechsel war der Ball zu schnell weg, Avenwedde hatte aber auch vorne drin eine unheimliche Präsenz. Das 2:0 von uns fiel eigentlich perfekt in der Drangphase der Gäste. Am Ende hätte Moritz Tiemann das 3:1 machen können.“

Der Arbeitssieg begann mit einem Geschenk der Gästedeckung, das Angreifer Gerhard Kwarteng schon früh (3. Minute) mit dem 1:0 für den FCO bestrafte. Durch den gut aufgelegten Robin Reimer und den aktiven Joscha Kachel besaß der FCO schnell ein Übergewicht. In der Kette standen Kevin Reimer und Dominik Moskvin sicher, die Gäste machten das Spiel selten schnell, kamen kaum zu Offensivaktionen. Stattdessen hätte Kjell Soll aus sechs Metern nach einer Ecke auf 2:0 für den FCO stellen können (22.), sein Schuss wurde gerade so geblockt.

Dann vergab Antreiber Betim Sahitaj die Mutter aller Chancen in diesem Spiel (27.). Nach einem schnellen One-Touch-Angriff über drei Stationen tauchte Sahitaj komplett frei drei Meter vor dem Tor auf und schaufelte den Ball ebenso hoch über die lange Ecke. Der FCO störte weiter mit gutem Pressing den Aufbau der Gäste, die dennoch nach einer halben Stunde besser ins Spiel fanden und durch Filippo Niemetz (37., aus sechs Metern knapp vorbei) die erste gute Chance hatten.

Aus drei Metern drübergeschossen

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie zunächst ohne nennenswerte Höhepunkte dahin. Der FCO ließ die Gäste gut gestaffelt kommen, technisch waren jedoch die Pässe im Aufbau zu unsauber. Avenwedde fehlte offensiv ebenso der letzte genaue Pass, auch wenn Ugur Pamuk und Nico Schürmann leichte Akzente setzten. Daher fiel das 2:0 für die Gastgeber durch Betim Sahitaj (55., mit der Pike aus elf Metern in die lange Ecke) eher aus dem Nichts, Kachel hatte gut vorgelegt.

Mit viel Ballbesitz und am Ende mit langen Bällen stemmte sich Avenwedde gegen die Niederlage, verkürzte durch den agilen Kutluhan (75.) verdient auf 1:2, schnupperte beim besagten Lattentreffer am 2:2. Moritz Tiemann (89.) ließ das 3:1 für den FCO liegen, dann war der Arbeitssieg perfekt.

