Sieg festigt Platz Sechs

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken haben am Mittwoch durch den 2:0 (0:0)-Heimsieg über den FSV Frankfurt ihr Vorhaben, sich weiter vom letzten Platz zu entfernen, erfüllt. Da die TSG Wieseck aber fast gleichzeitig beim SV Wehen Wiesbaden 4:2 (2:0) gewann, bleibt das Malstatter Team Sechster. "Es war ein enges Spiel, aber wir hatten im ersten Durchgang einen Lattentreffer und im zweiten Spielabschnirt hat unser U16-Spieler Felix Quasten dann viel zum Sieg beigetragen, der völlig verdient war", sagte Trainer Joscha Klauck nach dem Spiel, das in Quierschied ausgetragen wurde. Dabei spielte ein Platzverweis für einen Bornheimer wegen unsportlichem Verhalten den Malstattern in die Karten. Felix Quasten traf in der 58. Minute zum 1:0 und bereitete in der 79. Minute das 2:0 durch Jayden Charles Coletta vor. "Am Beispiel Quasten merkt man, wie schnell sich die Jüngeren entwickeln, wenn sie im älteren Jahrgang oder manche sogar bei de U19 mitspielen. Da profitieren wir dann in der U17" ergänzt Kauck.