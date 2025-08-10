Sieg des Willens: TuS Eintracht Bielefeld II ringt Versmold nieder

– Foto: Chantal Schildmann

In einem torreichen Auftaktspiel der Kreisliga B Staffel 2 setzte sich TuS Eintracht Bielefeld II am Sonntag mit 4:3 gegen die SpVg. Versmold durch. Vor heimischer Kulisse lieferten sich beide Teams ein packendes Duell, das erst in der Schlussphase entschieden wurde. Bereits in der 14. Minute brachte Julian Jaspers die Gastgeber in Führung. Versmold antwortete noch vor der Pause durch Abed Al Hadi Younes (35.), sodass es mit einem 1:1 in die Kabinen ging.

Kurz nach Wiederanpfiff gelang Kordian Mateusz Kot (48.) der 1:2-Führungstreffer für die Gäste. Doch die Bielefelder fanden nun besser ins Spiel: David Golubovic glich in der 60. Minute aus, nur drei Minuten später traf Jost Feye zur 3:2-Führung. Versmold zeigte Moral und kam durch den zweiten Treffer von Younes (66.) erneut zum Ausgleich. Das letzte Wort hatten jedoch die Hausherren: Golubovic schnürte in der 79. Minute seinen Doppelpack und sicherte TuS Eintracht Bielefeld II den umjubelten 4:3-Heimsieg.