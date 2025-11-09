„Sieg des Willens" – SB Rosenheim legt gegen Töging nach

Die Partie startete furios. Nur zwei Minuten waren gespielt, da schlugen die Rosenheimer zum ersten Mal zu. Nach einer Flanke von Carlos Kurzer verlängerte Leonit Vokrri den Ball zu Felix Heimes. Letzterer brachte den Sportbund früh mit 1:0 in Führung (2.).

Rosenheim – Zu Beginn der Bezirksligasaison war der SB DJK Rosenheim noch nicht auf der Höhe und verlor die ersten Partien allesamt. Zum Rückrunden Auftakt hat sich das Blatt nun gewendet und die Grün-Weißen starten perfekt in die zweite Saisonhälfte. Auf den 1:0-Sieg in Zorneding ließ die Elf von Patrick Zimpfer jetzt einen 2:1-Heimerfolg gegen Töging folgen.

Töging, die tief im Tabellenkeller stecken und weiter unter ihren Möglichkeiten spielen, hatte die perfekte Antwort parat. Nach einem langen Ball vom ehemaligen Manchester City-Talent Pascal Kpohomouh war Johannes Größlinger durch und erzielte den Ausgleichstreffer (6.).

In der Folge kam von den Gästen vom Wasserschloss nicht mehr viel. Der Sportbund übernahm die Spielkontrolle und verpasste es erneut in Führung zu gehen. Omer Jahic scheiterte nach einem starken Angriff am Pfosten, Vokrri bekam nach einer Ecke nicht mehr genug Druck hinter den Ball und auch beim Abschluss von Sanel Sehric stand die Latte im Weg.

Sanel Sehric ist zur Stelle – SBR besiegt den FC Töging

In den zweiten 45 Minuten zeigte sich ein ähnliches Bild. Töging probierte es hauptsächlich mit langen Bällen, kam aber kaum zu Gelegenheiten. Der SBR verpasste es seine Chancen zu nutzen. Nach einer Jahic-Ecke war es dann so weit: Sehric drückte den Ball am zweiten Pfosten zur viel umjubelten Führung ins Tor (65.).

In der Schlussphase schwächte sich Töging dann selbst. Erst sah Florian Huber nach einer Notbremse glatt rot (73.), dann wurde Kpohomouh nach einem harten Frustfoul an Luca Hayden zehn Minuten des Feldes verwiesen (80.). Der Sportbund schaffte es in der Folge zwar nicht die Konter sauber auszuspielen, gewann am Ende aber völlig verdient und sammelt die nächsten Big Points im Abstiegskampf.

„Ein Sieg des Willens. Die Mannschaft hat mit einer absoluten Geschlossenheit und super Zusammenhalt das Spiel gezogen. Und das absolut verdient. Leider nicht in der Höhe, in der es hätte ausfallen können“, sagte Zimpfer nach der Partie stolz. „Entgegen der Aussagen des Gästecoaches, ‚wir hätten nur zwei gute Spieler‘, möchte ich mein Team absolut loben. Alles Spieler waren gestern besser als Töging, sonst hätten wir das Spiel nicht gewonnen“, fügte der Trainer an.