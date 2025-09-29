"Sieg des Willens": Dachau 1865 gewinnt beim Aufsteiger

Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Aufsteiger Niedersonthofen haben die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 ihren Negativtrend vorerst gestoppt.

Dachau – Doppeltorschütze John Haist hat den Landesliga-Fußballern des TSV Dachau 1865 am Samstag den 2:1-Auswärtssieg beim SSV Niedersonthofen gesichert. Ob dies nach zuvor drei Niederlagen die Trendwende war, müssen die folgenden Spiele zeigen. Aber ein absolut positiver und wichtiger Schritt in die richtige Richtung war es auf jeden Fall.

Dachaus Abteilungsleiter Jonas Hoffmann war schlichtweg glücklich: „Endlich haben die Spieler die Antwort auf dem Platz gegeben, was zuletzt fehlte. Vor allem war die Mentalität nach dem Ausgleich überragend, trotz der Verunsicherung.“

Die Tabellensituation in der Landesliga Südwest bleibt für die Dachauer trotz des Erfolgs schwierig. Denn mit nun 13 Punkten sind sie weiterhin nur zwei Punkte entfernt von einem direkten Abstiegsplatz. Sieben Vereine befinden sich derzeit in dieser Abstiegszone.

Beim Aufsteiger Niedersonthofen legten die Dachauer einen Blitzstart hin und gingen bereits in der 4. Minute durch Mittelstürmer John Haist mit 1:0 in Führung. Lorenz Knöferl hatte das Tor mustergültig vorbereitet, der freistehende Haist hatte keine Mühe, den Ball im Kasten unterzubringen. Zum Halbzeitpfiff war die Führung für die Mannschaft von Trainer Christian Doll nicht unverdient, denn Haist (35.) durch einen gefährlichen Schuss aus halbrechter Position und Knöferl (40.) mit einem leider zu unplatzierten Kopfball hatten noch gute Torchancen.

Aufsteiger kann ausgleichen

Eine gute Partie machte Jakob Jopen in der Innenverteidigung. Er war auch am 1:0 beteiligt und bereitete Knöferls Kopfballchance mit vor.

Die Gastgeber hatten auch ihre Möglichkeiten, es fehlte jedoch die Präzision. In der 44. Spielminute verweigerte Schiedsrichter Marcel Klein vollkommen zurecht das 1:1, es war ein Foulspiel an Jopen vorausgegangen.

Doch dem Liganeuling gelang der Ausgleichstreffer. IIn der 60. Minute war Lenni Tröber mit einem Volleyschuss aus zehn Metern halbrechts erfolgreich.

Dachau-Coach Doll: "Sieg des Willens"

Das erlösende 1:2 besorgte John Haist in der 82. Minute. Der „Harry Kane der Landesliga Südwest“ köpfte nach einer Traumflanke von Albin Zekiri aus fünf Metern ein. Damit war das Spiel gelaufen, auch wenn die Gastgeber noch die eine oder andere Torchance hatten.

1865-Trainer Christian Doll war erleichtert: „Das war ein Sieg des Willens auf sehr schwer bespielbarem Platz. Aber die Mannschaft hat es richtig gut gemacht und den Kampf angenommen.“