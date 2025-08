Sieg des SV Sonsbeck wird durch zwei Verletzungen getrübt

Oberligist SV Sonsbeck hat auch das zweite Testspiel innerhalb von weniger als 24 Stunden gegen einen Landesligisten gewonnen. Nach dem 1:0-Sieg am Mittwoch beim GSV Moers setzte sich die Mannschaft am Donnerstag in der Heimpartie gegen Viktoria Goch mit 3:2 (2:2) durch. Sie steigerte sich dabei in der zweiten Halbzeit enorm, was Trainer Heinrich Losing zufrieden registrierte.