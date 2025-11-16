In den entscheidenden Szenen waren die Kurdistan-Spieler (schwarze Trikots) den Schafhausenern einfach überlegen. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

„Sieg des absoluten Willens" Fußball-Landesliga: SV Kurdistan Düren feiert 4:3-Erfolg beim FC Union Schafhausen und überholt damit den Gegner in der Tabelle.

Nach dem 4:3-Auswärtssieg des SV Kurdistan Düren im Fußball-Landesligaspiel beim FC Union Schafhausen ließ sich Kurdistan-Interimstrainer Ayhan Gündogdu besonders viel Zeit, seinen Siegern die Hände zu schütteln. Der Schafhausener Gast mochte diesen Erfolg intensiv auskosten. Schließlich hatte man sich für die 1:2-Heimniederlage gegen Breinig revanchiert und gleichzeitig Schafhausen in der Tabelle überholt.

„Das war ein Sieg des absoluten Willens“, hatte der eigentliche Manager des SVK, der derzeit den aus persönlichen Gründen verhinderten Chefcoach Ali Meybodi vertritt, gejubelt. Er erweiterte sein Lob mit den Worten: „Wir wollten den Sieg mehr als die Schafhausener. Unsere Mentalität hat uns die Punkte gebracht.“ Schon früh legte Düren den Grundstein für den Erfolg. In der 8. Minute tauchten die Gäste erstmals gefährlich im Schafhausener Strafraum auf, zwangen den Union-Keeper Niklas Giesen zu einer Glanzparade, aber den Nachschuss verwertete Cayan Baysan zum 1:0. Auf seifigem Geläuf entwickelte sich weiterhin ein interessantes Spiel, in dem der SV Kurdistan die technisch reifere Anlage zeigte und den Hausherren in der ersten Viertelstunde nur zwei Möglichkeiten zu Fernschüssen gestattete (9., 16.). Mit dem dritten Angriffsversuch der Schafhausener klappte es dann auch mit dem ersten Treffer. Nach einer Vorlage von Yves Henkens köpfte Max de Oliveira zum 1:1-Ausgleich ein (19.). Noch vor der Pause ging der Gast in einer bemerkenswert fairen Partie erneut in Führung (36.). Der frühere Rotter Deagir Llunga schob die Vorlage seines Kollegen Cayan Baysan zum 2:1 ins Netz.

Führung ausgebaut Nur sieben Minuten nach der Pause bauten die Gäste ihre Führung zum 3:1 (52.) aus. Nach einer Ecke war Veli Cebe mit dem Kopf zur Stelle und führte die Vorentscheidung herbei. Dann kam der große Moment des Unioners Nico Schunk. Gerade mal eine Minute zuvor von Schafhausens Trainer Jörg Halfenberg eingewechselt, schoss Schunk sein erstes Saisontor (62.). Aber Kurdistan antwortete nur wenig später mit dem 4:2 (63.). Adrian Muliqi gelang nach präzisem Zuspiel von Luca Flatten der erneute Zwei-Tore-Vorsprung.