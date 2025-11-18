Sieg der SGBM 2 in Unterzahl

(BL) Die knappe Niederlage im Spitzenspiel gegen Bühl war kaum verdaut, schon musste die SGBM2 nach Unterbechingen, ebenfalls ein Team in den vorderen Tabellenregionen. Ersatzgeschwächt und unter erschwerten Platzbedingungen versuchte die SGBM 2 ins Spiel zu kommen und erarbeitete sich schon früh gute Einschussmöglichkeiten, die aber ungenützt blieben. Dies war schon das Manko in den vergangenen Spielen und im weiteren Spielverlauf hatte nun auch die Heimmannschaft erste gute Chancen. Die größte Chance bis dahin zur Führung vergab allerdings die SGBM 2 als P. Teichmann einen Elfmeter gegen den heimischen Keeper vergab (23.). Noch schlimmer wurde es als A. Vogel seiner Mannschaft einen „Bärendienst“ erwies und mit Rot vom Platz musste (32.). In Unterzahl wurden nun die Unterbechinger stärker, bis zur Pause gab es allerdings nichts Zählbares.

Die SGBM 2 verlegte sich nun in der zweiten Halbzeit komplett auf die Defensivarbeit und hatte kaum Entlastung. Hatte in der ersten Halbzeit noch T. Lang die Null gehalten (Halbzeit Wechsel Torwart), so glänzte nun SGBM 2 Keeper J. Köpf als er Schüsse der Heimmannschaft einmal an die Latte und einmal sehenswert an den Pfosten lenkte. Die Abwehrreihe der Gäste musste sich dem Ansturm der Unterbechinger mit allen Mitteln erwehren und stand bis zum Schluss erfolgreich und hielt die „Null“ fest. Als sich schon alle mit einem Unentschieden abgefunden hatten, nutzte S. Bogazköy einen klugen Pass von Dominic Vogel zur überraschenden 0:1 Führung (81.). Mit viel Kampf und Überzeugung brachte die SGBM 2 schließlich dieses Ergebnis über die Zeit und verbuchte damit den nächsten Dreier. Eine geschlossene Mannschafts- und eine gute Abwehrleistung waren die Grundlage für diesen Sieg in Unterzahl. Nächste Woche geht es zum letzten Spiel dieses Jahr in Scheppach.