Sieg der SC Düdingen-Frauen in Renens

Die SC Düdingen-Frauen reisten nach Renens, um das drittes Auswärtsspiel zu bestreiten.

Von Beginn an starteten die Freiburgerinnen mit hoher Intensität in die Zweikämpfe und fanden gut ins Spiel. Defensiv solide organisiert, versuchten sie, das hohe Aufrücken der Waadtländerinnen mit Bällen in die Tiefe auszunutzen. Die logische Belohnung folgte in der 24. Minute: Nach cleverem Pressing eroberte Cassy Jacquat den Ball von einer Verteidigerin und legte präzise auf den Elfmeterpunkt ab, wo Mona Hunziker direkt zum 1:0 abschloss. Dieser Treffer rüttelte die Gastgeberinnen wach, die in der Folge mehrere Distanzschüsse abgaben – einer davon landete am Aussenpfosten. Kurz vor der Pause hätte Tania Neves beinahe auf 2:0 erhöht, doch die gegnerische Torhüterin lenkte ihren wuchtigen Schuss stark ab.

Die zweite Halbzeit verlief nach demselben Muster: ein umkämpftes Spiel, in dem sich beide Teams weitgehend neutralisierten. Der SCDF setzte vereinzelt offensive Akzente mit sauber herausgespielten Aktionen und Abschlüssen, blieb aber hinten stabil. Besonders Michelle Herren überzeugte mit starker Antizipation und gutem Stellungsspiel.

In den letzten 15 Minuten wurde es nochmals hektisch: Renens vergab nach einem Durcheinander im Strafraum knapp, und Léana Monnard scheiterte nach einem schönen Steilpass an der gegnerischen Torhüterin, die ihr den Ball in höchster Not von den Füssen spitzelte.

Trotz des Drucks in der Schlussphase hielt Düdingen stand und sicherte sich einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg, der auf einer geschlossenen Teamleistung beruhte.

Nächstes Spiel: Samstag im Birchhölzli!

Ausserdem wünschen wir der verletzten Stürmerin des FC Renens, die nach einem unglücklichen Luftduell am Gesicht getroffen wurde, eine gute und rasche Genesung.