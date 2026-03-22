Sieg der Empathie: Rekord-Vorfreude in der Inklusionsliga

– Foto: Uli Bernhard

Wie kann eine Mannschaft von Menschen mit Sehbehinderung in den regulären Spielbetrieb integriert werden? Und wie leistungsfähig ist der FC Grosselfingen, der sich seit gut einem halben Jahr intensiv im Bereich Inklusion engagiert und rund 15 Spielerinnen und Spieler im wöchentlichen Training betreut? Antworten auf diese Fragen lieferte am Wochenende ein besonderes Testturnier in Vollmaringen.

Neben dem FC Grosselfingen nahmen auch die Nikolauspflege Stuttgart – ein Team mit sehbehinderten Spielerinnen und Spielern – sowie Mannschaften der Lebenshilfe Sulz/Horb/Nagold und der Schwarzwaldwerkstatt Dornstetten teil. Im eigens initiierten Turnier stand jedoch nicht nur der sportliche Vergleich im Mittelpunkt, sondern vor allem das gemeinsame Erleben von Inklusion.

Die positiven Eindrücke des Spieltages sorgten bei allen Beteiligten für große Freude – ganz besonders bei Jürgen Kistner aus Vollmaringen, dem „Vater der Inklusionsliga Nordschwarzwald“. „Es war schön zu sehen, wie Menschen mit ganz unterschiedlichen Handicaps auf dem Fußballplatz zu einer Einheit zusammenfinden“, sagte Kistner sichtlich bewegt.

Trotz spürbaren sportlichen Ehrgeizes stand stets das faire Miteinander im Vordergrund. Durch gezielte Anpassungen seitens der Trainer wurde darauf geachtet, dass auch vermeintlich unterlegene Teams mithalten konnten. Ein Beispiel dafür lieferte der FC Grosselfingen: Um das Team nicht zu schwächen, wurde ihnen in zwei Spielen jeweils ein Torwart aus einer spielfreien Mannschaft zur Seite gestellt.

Auch die Nikolauspflege Stuttgart setzte ein starkes Zeichen für Fairness und Teamgeist. Nachdem der Gruppensieg bereits feststand, verzichtete das Team im letzten Spiel bewusst auf seine drei stärksten Spieler und gab anderen die Chance. Das Ergebnis war ein ausgeglichenes und spannendes Spiel, das mit einem 3:3 endete – ein Ergebnis, das den Geist des Turniers perfekt widerspiegelte.

Der Blick richtet sich nun nach vorne: Am 16. Mai 2026 startet die neue Spielrunde der Inklusionsliga Nordschwarzwald. In den kommenden Tagen wird das Organisationsteam um Jürgen Kistner die Spielpläne erstellen und – basierend auf den Eindrücken des Testturniers – die drei Staffeln einteilen. Mit voraussichtlich 15 bis 16 Teams verzeichnet die Liga in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung. Ein starkes Signal dafür, dass Inklusion im Sport nicht nur möglich ist – sondern verbindet, begeistert und wächst.



