Sieg der D1 Junioren des VfB Oberweimar in der ersten Pokalrunde

Der Start in den Thüfleiwa-Junioren-Pokal fiel für die D1-Junioren des VfB Oberweimar in diesem Jahr sehr erfolgreich aus. Gegen die Mannschaft des SV Einheit Legefeld konnte ein überzeugender 12:2 Sieg verbucht werden. Damit ist die erste Runde geschafft und die Auslosung des nächsten Gegners wird mit Spannung erwartet. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs und Trainer Fabian Thiene.