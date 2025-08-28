Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: VFB Oberweimar
Sieg der D1 Junioren des VfB Oberweimar in der ersten Pokalrunde
Der Start in den Thüfleiwa-Junioren-Pokal fiel für die D1-Junioren des VfB Oberweimar in diesem Jahr sehr erfolgreich aus. Gegen die Mannschaft des SV Einheit Legefeld konnte ein überzeugender 12:2 Sieg verbucht werden. Damit ist die erste Runde geschafft und die Auslosung des nächsten Gegners wird mit Spannung erwartet. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs und Trainer Fabian Thiene.