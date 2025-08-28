 2025-08-28T05:22:00.927Z

Sieg der D1 Junioren des VfB Oberweimar in der ersten Pokalrunde

D-Jun.-Kreispokal MT
Oberweimar
SV Legefeld

Di., 26.08.2025, 17:30 Uhr
SV Einheit Legefeld
VfB Oberweimar
2
12
Abpfiff

Der Start in den Thüfleiwa-Junioren-Pokal fiel für die D1-Junioren des VfB Oberweimar in diesem Jahr sehr erfolgreich aus. Gegen die Mannschaft des SV Einheit Legefeld konnte ein überzeugender 12:2 Sieg verbucht werden. Damit ist die erste Runde geschafft und die Auslosung des nächsten Gegners wird mit Spannung erwartet. Herzlichen Glückwunsch an die Jungs und Trainer Fabian Thiene.

