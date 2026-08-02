Sieg Dank Last-Minute-Löder

Bevor es im Babelsberger KarLi mit dem Spiel begann, demonstrierten die Fans beider Kontrahenten gemeinsam auf dem Rasen für die dringend nötige Aufstiegsreform: „Meister müssen aufsteigen - Kompassmodell jetzt! Wir lassen uns nicht verarschen!“ stand es unmissverständlich auf den beiden Bannern, die die Fans in der Sache vereint auch symbolisch zu einem großen Banner verbanden und sich damit hinter die Mannschaften stellten. Es war eine deutliche Kritik und ein starkes Signal, das gesendet wurde und entsprechend viel Applaus von den 4.042 Fans im Karl-Liebknecht-Stadion erntete.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Marco Grote brachte zur Pause Sören Reddemann in die Partie, wo der FCC fortan defensive Stabilität und mehr Struktur im Spielaufbau haben sollte. Nun sahen die gut 4.000 Fans im kultigen Karl-Liebknecht-Stadion eine Partie, in der Jena mehr vom Spiel hatte, ohne jedoch dabei zu nennenswerten Möglichkeiten zu kommen. Als sich die meisten der Zuschauer wohl schon auf ein Remis einstellten, gelang der Zeiss-Elf doch noch der Lucky Punch. Miguel Boog, der 18-jährige Neuzugang des FCC, der vom VfL Wolfsburg zurück in seine fußballerische Heimat kam und von Trainer Marco Grote für den platten Malik Talabidi in die Partie gebracht wurde, war kaum drei Minuten auf dem Feld, da zirkelte er aus halblinker Position eine sehenswerte Flanke Richtung zweiten Pfosten des Babelsberger Tores, wo Elias Löder mit dem Kopf zur Stelle war und den Ball direkt vor den etwa 1.000 mitgereisten FCC-Fans im langen Eck versenkte. Der Rest war Jubel über einen glücklichen Sieg.