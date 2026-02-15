Sieg dank frühem Tor

RPS-Oberligist FV Diefflen hat sich kurz vor den "tollen Tagen" noch mal in Laune gebracht. Am Samstag gewann das Team von Trainer Thomas Hofer mit 1:0 (1:0) gegen den Schröder-Saarlandligisten FV 09 Schwalbach.

RPS-Oberligist FV Diefflen hat sich am Samstag in einem Testspiel gegen den Schröder-Saarlandligisten FV 09 Schwalbach mit 1:0 (1:0) durchgesetzt. Der Endstand war schon früh besiegelt, denn Jannis Holbach traf schon nach 5 Minuten zur Entscheidung. Dem Team aus dem Dillinger Stadtteil bleiben noch zwei Wochen bis zum ersten Ligaspiel zu Hause gegen die TuS Koblenz. Am kommenden Samstag, 21. Februar um 15 Uhr spielt das Team von Trainer Thomas Hofer im Püttlinger Stadtteil Köllerbach gegen den Saarlandligisten SF Köllerbach, die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz an der Köllertalstr. beginnt um 15 Uhr.