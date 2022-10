Sieg beim Tabellenführer! Varo - BVC 2:4

Mit einer insgesamt stabilen Defensive, die Top-Torschütze Nico Buss sehr gut im Griff hatte, Einsatz und einer ganzen Menge Nadelstiche in Richtung Varenroder Tor wurde dem Tabellenführer der Zahn gezogen. Zur Halbzeit stand es 3:1, in der zweiten Halbzeit wurde das vierte noch nachgelegt, ehe Varenrode den zweiten Treffer erzielte.

Mit dem dritten Sieg in Folge steht man aktuell in der Tabelle sehr solide da und ist endlich so richtig in der Saison angekommen.

Weiter geht's!

#aufgehtsBVC