Sieg beim Tabellenführer

Team 2 vom VfR… …weiter mit einem starken Aufwärtstrend. Beim SVT, der noch eine blütenweiße Weste aufwies – 5 Spiele, 5 Siege – gelang der Mannschaft von Coach Murat-Can Mazlum ein richtig guter Coup.

In der 35. Minute – nach Balleroberung von Hannes Ablaß – verfehlte Doudou Cham knapp das Gehäuse. In der 44. Minute zielte Lucas Sitterle knapp links am Hausener Tor vorbei.

Recht ausgeglichen war die erste Halbzeit. In der 17. Minute scheiterte Souleymane Soumahoro am Tunsler Keeper Patric Lüdtke. In der 20. bzw. 28. Minute war das Heimteam am Drücker: Zuerst ging ein Kopfball knapp links am Tor vorbei, dann mussten Kapitän Nick Gladrow und Souleymane Soumahoro zwei Schüsse der Tunsler blocken.

Im zweiten Abschnitt wurden die Möhlinkicker immer stärker. Vom SVT, bei dem Goalgetter Marc Höfler angeschlagen raus musste (36.), kam nicht mehr viel. Über nur drei Stationen fiel dann blitzschnell das 0:1 (72.): Abschlag von Elias Kiefl, perfekte Ballan- und Mitnahme von Ablie Suwareh, Pass zu Altin Rexhepi, der Torhüter Lüdtke umkurvte und einschoss.

In der 88. Spielminute dann die Entscheidung zum 0:2: Der eingewechselte Alseny Bangoura „tunnelte“ einen Gegenspieler, bediente danach „Doppelpacker“ Altin Rexhepi, der cool abschloss. In der letzten Spielminute (90.+4) verkürzte Fabian Faller noch zum 1:2, aber das juckte bei der Verbandsligareserve niemanden mehr.

Ein großes Lob für diese tolle Gesamtleistung – aufgebaut auf einer sehr guten Stabilität und Kompaktheit – unter den Führungsspielern, den Innenverteidigern Nick Gladrow und Dirk Ibrahim.

Fazit: Verdienter Dreier.

Tore:

0:1 (72.) Altin Rexhepi (Ablie Suwareh)

0:2 (88.) Altin Rexhepi (Alseny Bangoura)

1:2 (90.+4) Fabian Faller (Ervin Fetahovic)

Aufstellung VfR Hausen II:

Kiefl, Manjang, Soumahoro, Slyzhuk (66. Bozkurt), Ibrahim, Ablaß, Altin Rexhepi (89. Badalli), Wiesler (74. Mutlu), Cham, Suwareh (85. Bangoura), Gladrow (C).

Zuschauer: 130

Schiedsrichter: Marlon Wessollek (Spvgg. Bollschweil/Sölden)

(Mike Gaulrapp, VfR Hausen)