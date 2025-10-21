Sieg beim Tabellenersten

TSV Ratzenried : SGM Beuren/ Rohrdorf 0:2 ( 0:1)

Die SGM Gastierte am 10. Spieltag der Kreisliga A beim Tabellenführer aus Ratzenried. Von Minute eins war direkt zu spüren das beide Mannschaften sehr heiß auf dieses Spiel sind, dementsprechend hart ging es auch zur Sache. Die SGM war in der ersten Halbzeit, durch eine disziplinierte Abwehrleistung und immer wieder kleinen Nadelstichen nach vorne, die bessere Mannschaft. In der 35. Minute konnte die SGM, durch einen Foulelfmeter, durch Fabi Scholz in Führung gehen. Dies war auch der Halbzeit stand. In Halbzeit zwei war Ratzenried dann deutlich griffiger und machte hohen Druck auf die Abwehr der SGM, diese konnte aber immer wieder den Ausgleich verhindern. In Minute 75 kam dann die Erlösung für die SGM, Domi ist außen durch spielt in den Strafraum dort steht Maxi, dieser trifft den Ball nicht richtig aber gegen die Lauf richtung vom Torwart kullert der Ball ins Tor. Für Ratzenried war das ein harter Schlag das merkte man auf dem Platz. Das war dann auch der Endstand, durch eine Disziplinierte Abwehr und Teamleistung gewann die SGMsomit in Ratzenried.