Sieg beim Schlusslicht

Torwart Jan Heuberger klärt vor Konsti Detki – Foto: Mark Zengerle

Die SGM kam am vergangenen Donnerstag zu einem 2:0-Erfolg im Nachholspiel gegen den TSV Neukirch. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften noch mit einem 2:2-Unentschieden getrennt, weshalb für die SGM Wiedergutmachung angesagt war.

Bei sehr windigen Bedingungen erwischten die Gäste den besseren Start. Bereits in der 10. Minute nutzte Konsti Detki einen Fehler im Spielaufbau des TSV eiskalt aus und brachte die SGM früh mit 1:0 in Führung. Die SGM stand kompakt und lauerte auf Umschaltmomente. Nur sechs Minuten später herrschte erneut Unstimmigkeit in der Neukircher Defensive, und Marte Prinz erhöhte auf 2:0. Sein Schuss gegen den Wind schlug unhaltbar im langen Eck ein (16.). Mit dieser Führung ging es für die SGM in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung weiter an Fahrt auf. Neukirch drängte auf den Anschlusstreffer, während die SGM auf das 3:0 spielte und somit die mögliche Vorentscheidung. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten gelang es keinem Team, die entscheidende Aktion konsequent zu Ende zu spielen. In den Schlussminuten schwächte sich der TSV zudem selbst und musste nach einer roten Karte die Begegnung in Unterzahl beenden. Am Ergebnis änderte dies jedoch nichts mehr, sodass es beim 2:0-Erfolg der SGM blieb, die ihre frühe Effizienz souverän ins Ziel brachte.