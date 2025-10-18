Sieg beim FC Wesuwe

Tabellenführer gegen Herausforderer – die Ausgangslage war klar. Wesuwe startete stark, wir blieben ruhig und spielten seriös von hinten heraus.

In der Druckphase setzte sich Leon Büter stark durch und wurde im Strafraum gefoult. Den fälligen Elfmeter vergab zunächst Lukas Robben, doch Nils Gudewill verwandelte den Nachschuss zur Führung. Kurz darauf setzte sich Hendrik Lampe stark durch und legte auf Nils Gudewill zurück, der zum 2:0 einschob.

Nach der Pause drückte Wesuwe, doch Aluminium und Einsatz verhinderten den Anschluss. Dann sorgte ein Freistoß von Sven Hatting für das 3:0. In der Nachspielzeit machte Nils Gudewill mit seinem dritten Treffer alles klar.