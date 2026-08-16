Sieg beim 1. FC Köln II: FC Gütersloh stürmt an Regionalliga-Spitze

Der FC Gütersloh ist nach drei Spieltagen das Team der Stunde in der Regionalliga West. Die Mannschaft von Trainer Julian Hesse gewann beim 1. FC Köln II mit 3:0 und steht damit als einzige Mannschaft der Liga bei drei Siegen aus drei Spielen. Nach dem knappen 1:0 bei Sportfreunde Lotte und dem 2:1 gegen VfL Bochum II legte Gütersloh nun den bislang deutlichsten Erfolg nach.
In Köln stellte der FC Gütersloh schon im ersten Durchgang die Weichen auf Auswärtssieg. Aleksandar Kandic brachte die Gäste nach 23 Minuten mit 1:0 in Führung, ehe David Winke nur elf Minuten später auf 2:0 erhöhte (34.). Für die Kölner U21, die mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ordentlich gestartet war und in diesem Duell selbst Chancen auf den Spitzenplatz hatte, wurde die Aufgabe damit früh kompliziert.
Gütersloh spielte die Führung in der Folge kontrolliert aus und ließ Köln nicht mehr entscheidend zurückkommen. Die Gastgeber wechselten nach knapp einer Stunde doppelt und brachten unter anderem Emin Kujovic und Ilias Elyazidi, doch der Anschluss blieb aus. Stattdessen sorgte Julius Langfeld in der 76. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung.
Tabellarisch ist der Erfolg deutlich mehr als ein guter Startmoment. Gütersloh verbessert sich an die Spitze und nutzt aus, dass die Konkurrenz bereits Punkte abgegeben hat. Köln II bleibt nach der ersten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld, während Gütersloh früh eine Position einnimmt, die den eigenen Saisonstart maximal aufwertet: neun Punkte, 6:1 Tore und als einziges Team noch ohne Punktverlust. Somit hat Mit-Aufstiegsfavorit Sportfreunde Siegen schon acht Punkte Rückstand!
Gerade die Art des Sieges macht den Auftritt bemerkenswert. Gütersloh gewann nicht nur, sondern setzte sich auswärts bei einer U21 durch, die zuvor noch ungeschlagen war. Der frühe Treffer von Kandic, das schnelle Nachlegen durch Winke und die späte Absicherung durch Langfeld ergaben einen reifen Spielverlauf, der den Sprung an die Tabellenspitze unterstreicht.
4. Spieltag
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SG Wattenscheid 09 - FC Schalke 04 II
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - SV Bergisch Gladbach 09
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr SC Wiedenbrück - VfB 03 Hilden
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - SV Rödinghausen
Sa., 22.08.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - 1. FC Köln II
So., 23.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - Bonner SC
So., 23.08.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II
Mi., 16.09.26 19:30 Uhr Borussia Dortmund II - Westfalia Rhynern
5. Spieltag
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Bonner SC - VfL Bochum II
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr Westfalia Rhynern - FC Gütersloh
Fr., 28.08.26 19:30 Uhr SV Rödinghausen - Sportfreunde Siegen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr FC Schalke 04 II - SC Wiedenbrück
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr VfB 03 Hilden - Borussia Dortmund II
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SV Bergisch Gladbach 09 - RW Oberhausen
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr 1. FC Köln II - Sportfreunde Lotte
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr SC Paderborn 07 II - 1. FC Bocholt
Sa., 29.08.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SG Wattenscheid 09