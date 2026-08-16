Sieg beim 1. FC Köln II: FC Gütersloh stürmt an Regionalliga-Spitze

In Köln stellte der FC Gütersloh schon im ersten Durchgang die Weichen auf Auswärtssieg. Aleksandar Kandic brachte die Gäste nach 23 Minuten mit 1:0 in Führung, ehe David Winke nur elf Minuten später auf 2:0 erhöhte (34.). Für die Kölner U21, die mit vier Punkten aus den ersten beiden Spielen ordentlich gestartet war und in diesem Duell selbst Chancen auf den Spitzenplatz hatte, wurde die Aufgabe damit früh kompliziert.

Gütersloh spielte die Führung in der Folge kontrolliert aus und ließ Köln nicht mehr entscheidend zurückkommen. Die Gastgeber wechselten nach knapp einer Stunde doppelt und brachten unter anderem Emin Kujovic und Ilias Elyazidi, doch der Anschluss blieb aus. Stattdessen sorgte Julius Langfeld in der 76. Minute mit dem 3:0 für die endgültige Entscheidung.

Sportfreunde Siegen haben schon acht Punkte Rückstand

Tabellarisch ist der Erfolg deutlich mehr als ein guter Startmoment. Gütersloh verbessert sich an die Spitze und nutzt aus, dass die Konkurrenz bereits Punkte abgegeben hat. Köln II bleibt nach der ersten Saisonniederlage im Tabellenmittelfeld, während Gütersloh früh eine Position einnimmt, die den eigenen Saisonstart maximal aufwertet: neun Punkte, 6:1 Tore und als einziges Team noch ohne Punktverlust. Somit hat Mit-Aufstiegsfavorit Sportfreunde Siegen schon acht Punkte Rückstand!